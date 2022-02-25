'Dergah' adı altında dolandırıcılığa 44 yıl 8 ay hapis cezası (2)- Yeniden

ESKİŞEHİR (DHA) - ESKİŞEHİR'de 'dergah' adı altında çiftlik evinde psikolojik rahatsızlığı olan kişileri tedavi etme bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla Sibel Gönül'ün (51), tutuksuz yargılandığı davada mağdurların zararlarını karşıladığı için yarı oranında indirimler yapılarak, toplamda 44 yıl 8 ay 23 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık' suçundan Sibel Gönül ile avukat oğlu Sadık Hamza Gönenli, Serkan D. ve Hasan Can B.'nin tutuksuz yargılandığı dava karara bağlandı. Karar duruşmasına Sibel Gönül katılmazken, diğer 3 sanık salonda hazır bulundu. Mahkeme heyeti, son savunmaların ardından hakkında 121 hapis cezası istenen sanık Sibel Gönül hakkında, kovuşturma sırasında mağdurların maddi zararlarını karşıladığı için indirim yaparak, 'dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık' suçundan toplam 44 yıl 8 ay 23 gün hapis cezasına mahkum etti. Heyet ayrıca avukat olan oğlu Sadık Hamza Gönen'e (26) ise 'dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık' suçundan toplam 6 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası verdi. Ancak heyet, Gönen için hükmün açıklanmasını geri bırakılmasına hükmetti. Davanın diğer tutuksuz sanıkları ise beraat etti.

Tepebaşı ilçesine bağlı Keskin Mahallesi'nde, 10 dönümlük arazide 'dergah' adı altında kullanılan çiftlik evinde psikolojik rahatsızlığı bulunan kişileri para karşılığında ilginç yöntemler kullanarak tedavi ettiğini öne süren Sibel Gönül'ün dolandırıcılık yaptığı şikayetlerinin ardından jandarma, 2019 yılı Ağustos ayında operasyon düzenlemişti. Gözaltına alınan avukat oğlu Sadık Hamza Gönenli tutuklanmış, firar eden annesi Sibel Gönül ise kısa süre sonra Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yakalanmıştı. Yaklaşık 13 milyon liralık vurgun yaptığı iddia edilen Sibel Gönül ve avukat oğlu Sadık Hamza Gönenli ile tutuksuz sanıklar Serkan D. ve Hasan C.B. hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 121 yıla kadar hapis cezası istemiyle Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açılmıştı. Mahkeme safhasında Sadık Hamza Gönenli ve annesi Sibel Gönül tahliye olmuştu.