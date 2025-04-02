Kamuoyunun yakından tanımak istediği isimlerden biri olan Deren Talu kimdir, kaç yaşında ve nereli gibi sorularla araştırılıyor. Annesi Defne Samyeli'nin kızı olmasıyla da sıkça gündeme gelen Deren Talu, eğitimini yurt dışında tamamlamış ve sahne sanatlarına ilgi duymuştur. Özellikle sosyal medya ve televizyon ekranlarında sıkça görülmesiyle birlikte Deren Talu kimdir sorusu daha da popüler hale gelmiştir. Peki, Deren Talu kimdir? Deren Talu kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

DEREN TALU KİMDİR?

Deren Talu, 19 Kasım 1996'da Las Vegas, Nevada, ABD'de doğmuş Türk manken ve oyuncudur. Annesi eski Türkiye güzeli ve sunucu Defne Samyeli, babası ise mimar Eren Talu'dur. Lise eğitimini ENKA Okulları'nda tamamladıktan sonra üniversite eğitimini Los Angeles'ta sürdürmüştür.

Mankenlik kariyerine ünlü modacı Atıl Kutoğlu'nun defilesiyle adım atan Deren Talu, oyunculuk alanında da çalışmalar yapmıştır. 2020 yılında "Son Kale Hacıbey" adlı sinema filminde Fatıma karakterini canlandırmış, 2021'de "Akıncı" dizisinde Didem rolüyle izleyici karşısına çıkmıştır. Ayrıca "Doğu" ve "Seversin" gibi dizilerde de konuk oyuncu olarak yer almıştır. ?

Deren Talu'nun, 2003 doğumlu Derin adında bir kız kardeşi bulunuyor. Aile kökenleri itibarıyla, büyük dedesi Türk edebiyatının önemli isimlerinden Recaizade Mahmut Ekrem'dir.

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