Dereköy Barajı tamamlandığında çiftçinin yüzü gülecek

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Dereköy Barajı projesinin 27 Mayıs günü sözleşmesinin yapılacağını söyleyerek, "Dereköy barajımızın tamamlanması ile ilçe merkezi ve civar köylerimizin büyük bir bölümünde çiftçilerimiz sulamadan faydalanacak" dedi.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Dereköy Barajı projesinin 27 Mayıs günü sözleşmesinin yapılacağını söyleyerek, "Dereköy barajımızın tamamlanması ile ilçe merkezi ve civar köylerimizin büyük bir bölümünde çiftçilerimiz sulamadan faydalanacak" dedi.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, DSİ Eskişehir 3. Bölge Müdürü Kağan Şan'ı makamında ziyaret etti. Ziyaret sonrası bir müjde veren Başkan Tekin, "Ziyaretimizde ihalesi tamamlanan Dereköy Barajı projesi ile ilgili istişarede bulunduk. 27 Mayıs çarşamba günü sözleşmesinin yapılacağı bilgisini aldık. Yakın zamanda sulama ihalesinin sözleşmesinin yapılacağı ve vakit kaybetmeden çalışmalara başlanacağı konusunda konuştuk. Şubat 2021 tarihinde sulama projesi için 30 milyon ödenek çıkarılan Dereköy Barajımızın tamamlanması ile ilçe merkezi ve civar köylerimizin büyük bir bölümünde çiftçilerimiz sulamadan faydalanacak. Tarımda her geçen gün ileri yol alan ilçemiz su kıtlığının yaşandığı bu dönemde Dereköy Barajımızın tamamlanmasından sonra daha da değer kazanacak" dedi.

"Allah devletimize milletimize zeval vermesin"

Ziyaret detayları hakkında bilgi veren Başkan Tekin, "Ziyaretimizin diğer bir konusu da ilçemizdeki derelerimizin ıslahı ile ilgiliydi. Taşkın koruma ve dere ıslah konusunda bölge müdürümüz ile fikir alışverişinde bulunduk. İlçemiz adına çok yararlı bir ziyaret olduğu kanaatindeyiz. Bu dev yatırımın ilçemize gelmesinde emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere herkese ilçem adına teşekkür ederim. Bizlerde ilçemiz için önemli bir yatırım olan Dereköy Barajının tamamlanmasını takip ederek en kısa zamanda tamamlanması konusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Allah devletimize milletimize zeval vermesin. Sevdamız Pazaryeri başka da bir derdimiz yok" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı