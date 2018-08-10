Derece Giren Kur'an-ı Kerim Kursu Öğrencilerine Ödül

Gaziantep'te Şehitkamil Belediyesi tarafından ilçe genelindeki camilerde gerçekleştirilen Kur'an-ı Kerim kurslarında düzenlenen Kur'an-ı Kerim okuma yarışmasında derece giren bin 320 öğrenciye bisitlet, eşofman takımı, hatim yüklü kablosuz kulaklık gibi hediyeler verildi.

Şehitkamil Belediyesi İlçe Stadyumu'nda düzenlenen ödül törenine Şehitkamil Kaymakamı Ali Dursun, Ak Parti Gaziantep Milletvekilleri Nejat Koçer, M.Sait Kirazoğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep İl Müftüsü Ahmet Çelik, Şehitkamil İlçe Müftüsü Ömer Keskin, derece giren öğrenciler ve aileleri katıldı. Törende konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Böyle bir projede yer alan çocuklarımızı ben tebrik etmek istiyorum. Çünkü sizlerin büyük bir fedakarlığı var. Yaz tatilinde yaz okuluna gelip Kur'an öğrenmeniz, bu derslerden istifade etmeniz ve bu okullardan, bu camilerimizden nasıl iyi insan olunur, iyi insan olmak için neler yapılması, neler yapılmaması gerektiğini gösterdiğiniz için, öğrenmek maksadıyla çaba harcadığınız için, bu kurslarda dereceye girip ödül almaya hak kazandığınız için tebrik ediyorum" dedi. Ödül törenine katılan Milletvekili Sait Kirazoğlu, "Bu iki aylık güzel tatil dönemini bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum düsturuyla, hocalarımızın çok büyük katkı ve emekleriyle Kur'an Kerim öğrenmek için değerlendiren çocuklarımızdan Allah razı olsun" derken, Milletvekili Nejat Koçer ise, "Gerçekten çok anlamlı bir törendeyiz. Bu töreni anlamlı kılan bu değerli projedir. Çünkü bu proje gençlerimizin dinimizi, imanımızı öğrenmesi ve geleceğe taşıyacak olmasıdır. Bu yüzden çalışmayı, bu projeyi takdirle ve tebrikle karşılıyorum" ifadelerini kullandı. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ise, "Çocuklarımızın gitmiş olduğu Kur'an Kurslarında ayrı ayrı yarışmalar düzenlendi. Bu yarışmalar sonucunda birinci, ikinci ve üçüncüler belirlendi. Tabi bizim gönlümüzde bu eğitimi alan herkes birincidir ve değerlidir ama sonuç olarak bizim 440 eğitim merkezimizde bin 320 öğrencimiz bu ödülü almaya hak kazandı. Ödül olarak da birincilere yönelik bisiklet, ikincilere eşofman takımı ve üçüncülere de içerisinde hatim yüklü olan kablosuz kulaklık hediye ediyoruz" diye konuştu.

Ailelerin ve dereceye giren öğrencilerin yoğun katılım sağladığı program protokol tarafından birinci, ikinci ve üçüncü olan öğrencilere ödül verilmesinin ardından sona erdi. - GAZİANTEP