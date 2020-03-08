Depremzedelerin yaraları sarılıyor (2)
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Jandarma, Kızılay, AFAD, Van, Güncel

Depremzedelerin yaraları sarılıyor (2)

Van'da, merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan 5,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen mahallelerde Türk Kızılay, AFAD, Jandarma, Valilik gibi kurumlar, bölge sakinlerinin yaralarının sarılması için çalışmalarını sürdürüyor.

08.03.2020 13:12 | Son Güncelleme: 08.03.2020 13:19
Depremzedelerin yaraları sarılıyor (2)

Van'da, merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan 5,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen mahallelerde Türk Kızılay, AFAD, Jandarma, Valilik gibi kurumlar, bölge sakinlerinin yaralarının sarılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Van'ın Başkale ve Saray ilçelerine bağlı bazı mahallelerde 23 Şubat'ta meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde evleri yıkılan, yakınlarını kaybedenlerin yaralarının sarılması için devletin tüm imkanları seferber edildi.

Valilik, Jandarma, Kızılay, AFAD, belediye ve sivil toplum kuruluşları, tahribatın yaşandığı Başkale ilçesine bağlı Özpınar, Gelenler, Güvendik, Böğrüpek, Eşmepınar, Yanal, Kaşkol ve Yavuzlar ile Saray ilçesine bağlı Turan, Koçbaşı, Kapıköy, Örenburç, Karahisar ve Keçikayası mahallelerinde depremin ilk anından itibaren bölge sakinlerinin yardımına koşarak, devletin şefkatli yüzünü depremzedelere hissettirdi.

Kısa sürede bölgeye gönderilen binlerce çadır, battaniye, ısıtıcı ve sobalarla vatandaşların soğuktan korunduğu mahallelerde, şu ana kadar yaklaşık 190 bin sıcak yemek dağıtıldı, depremzedelerin tüm ihtiyaçları karşılandı.

Hayatın normale dönmesi ve insanların deprem psikolojisinden uzaklaşması için devletin tüm imkanlarının seferber edildiği mahallelerde, hayvanlar için de ahır çadırların kurulması, yem desteğinin sağlanması depremzedelerin acılarını bir nebze de olsa hafifletti.

"Devletimiz bizim için sel gibi aktı"

Depremin en çok can kaybına neden olduğu Özpınar Mahallesi'nin muhtarı Cezmi Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin hemen ardından devletin tüm imkanlarını depremzedeler için seferber ettiğini söyledi.

Deprem bölgesinde barınma ve diğer tüm ihtiyaçların kısa sürede karşılandığını belirten Arslan, "Mahalle muhtarı olmama rağmen jandarma benden önce deprem bölgesine gelerek, yaralıların çıkarılmasına yardım etti. Bunun için devletimize minnettarız. Depremin ardından devletimiz bizim için sel gibi aktı. Tüm kurumlarıyla yardımımıza koştu." dedi.

Devlet yetkililerinin depremin ilk anından itibaren köylere gelerek insanların yanında yer aldığını vurgulayan Arslan, şunları kaydetti:

"AFAD ve jandarma ekipleri çadırlar kurdu. Tüm aileler bu çadırlara yerleştirildi. Kömür sobalar, ısıtıcılar, battaniyeler dağıtıldı. Depremzedelerin ısınması için her şey yapıldı. Günde üç öğün sıcak yemek dağıtılıyor. Hiçbir eksiğimiz kalmadı. Bakan ve bakan yardımcılarımız hep yanımızda oldular. Devlet bizi hiç yalnız bırakmadı. İran'da depremden etkilenen akrabalarımızla telefonla konuşuyoruz. Orada yaklaşık 40 köy depremden ağır hasar görmüş ama İran devleti hala o köylere yardım götürmemiş. Buna karşılık devletimiz bizim için tüm imkanları bizim için seferber etti. Bu nedenle başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm devlet yetkililerine teşekkür ederiz."

- "Allah Türk milletine ve devletimize zeval vermesin"

Depremde hayvanları enkaz altında kalan Muzaffer Ateş ise "Depremin hemen ardından tüm yetkililer buraya geldi. Bize destek çıktılar. Barınmamız için çadır kurdular. Hayvanlarımız için de ahır çadırlar kuruldu. Ekmeğimizi, suyumuzu veriyorlar. Hayvanlarımız için yem bile verdiler. Allah Türk milletine ve devletimize zeval vermesin." dedi.

Depremzede Ercan Arslan da "Devletimiz tüm ihtiyaçlarımızı karşılıyor. 24 saat ekipler burada. Geçim kaynağımız olan hayvanlarımız için çadırlar kuruldu. Telef olan hayvanlarımız telafi edilecek. Devletimiz, kaymakamı, jandarması ve AFAD ekipleriyle sürekli yanımızda. Devletimize çok teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

Depremzedelerin yaraları sarılıyor (2)

Kaynak: AA

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Depremzedelerin yaraları sarılıyor (2)

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