Depremzedelere Çorum'dan odun ve kömür yardımı

10.02.2020 17:12 | Son Güncelleme: 10.02.2020 17:18

Çorum'da Marangozlar Odası ile Kömürcüler Derneği tarafından Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere kömür ve odun yardımında bulunuldu.

Çorum Marangozlar Odası Başkanı Ömer Latif Akdağ, Kömürcüler Derneği Başkanı Mustafa Mert ve dernek yöneticileri Halit Bölükbaş ile Osman Şahin tarafından temin edilen kömür ve odunların yüklü olduğu yardım tırı yola çıkmadan Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) önünde uğurlama töreni düzenlendi.

ÇESOB Başkanı Recep Gür, burada yaptığı konuşmada, depremde evlerini kaybeden Elazığ ve Malatya'daki vatandaşların, çadır ve konteynerlerde yaşamını sürdürmeye çalıştığını belirterek, devletin mağdur vatandaşlar için gerekli yardımları yaptığını söyledi.

Devletin yaptığı yardımlara katkıda bulunmak için Çorum'da da böyle bir kampanya başlatıldığını ifade eden Gür, "Arkadaşlarımız, depremzedelerin kış ayını rahat geçirebilmeleri için böyle bir yardım düzenlediler. Kampanyaya katkı yapan oda ve dernekler ile üyelerine teşekkür ederim. Allah, ülkemizi her türlü felaketten korusun." diye konuştu.

Daha sonra yardım tırı deprem bölgesine uğurlandı.

Kaynak: AA