Depremlerin etkilediği Malatya'da okul binaları yeniden yükseliyor
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Depremlerin etkilediği Malatya'da okul binaları yeniden yükseliyor

Depremlerin etkilediği Malatya'da okul binaları yeniden yükseliyor
Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik - Haberler | Güncel

Malatya'da, 24 Ocak 2020'de merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki deprem ve sonrasındaki sarsıntılarda hasar gören okullar yeni sezona hazırlanırken, 45 yeni okul projesi de hayata geçiriliyor.

Malatya'da, 24 Ocak 2020'de merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki deprem ve sonrasındaki sarsıntılarda hasar gören okullar yeni sezona hazırlanırken, 45 yeni okul projesi de hayata geçiriliyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, depremler nedeniyle hasar gören okul ve yapıların yeniden eğitim öğretimin hizmetine alınması amacıyla başlattığı çalışmaları tüm hızıyla sürdürüyor.

Bu kapsamda kentte depremlerden etkilenen 31 okul ve 4 yapının projeleri tamamlanarak, güçlendirme çalışmaları büyük oranda bitirildi.

Depremlerde ağır hasar raporu verilmesinin ardından yıkılan okullar, ihaleleri tamamlanarak Milli Eğitim Bakanlığı ve hayırseverlerin katkısıyla yeniden inşa edilmeye başlandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, AA muhabirine, Elazığ merkezli deprem nedeniyle kentteki okul ve yapılarda hasar oluştuğunu söyledi.

Kentte köyler dahil 62 okulda depreme karşı güçlendirme ve yıkım kararı alındığını hatırlatan Kanbay, toplamda 76 okulun deprem sonrasında kente kazandırıldığını ifade etti.

"Kent okul anlamında nefes alacak"

Bu süreçte 16 hayırseverden okul desteği aldıklarını dile getiren Kanbay, şöyle devam etti:

"Onların da yapımına başlandı. Malatya devletten yatırım konusunda ciddi destek aldı. Malatya'nın ciddi bir şekilde işini kolaylaştıracak. Kentte sınıf ortalamalarını neredeyse 25'lere düşürecek bir fiziki ortam hazırlığına gidiyoruz. İnşaatlar tamamlandığında şehirde kronik olarak görünen sorunların aşılacağını ve kentin yeniden okul anlamında nefes alacağını düşünüyoruz."

Kanbay, kentteki okullarda depremin izini sileceklerini belirterek, "Bu konuda iddialıyız. Depremin yanı sıra şehrin kronik sorunu eski binaları yıkıp yenilerini yapıyoruz. Ayrıca depreme dayanıksız olabileceğini düşündüğümüz, riske atmak istemediğimiz bütün binaları elden geçiriyoruz. Birkaç yıl sonra Malatya fiziki anlamda Türkiye'nin en iyi şehirlerinden olacak." diye konuştu.

"Telafide Ben de Varım" programı kapsamında kentte çoğu okulda aktif eğitimin devam ettiğini anlatan Kanbay, okulların açılmasının planlandığı eylüle kadar hazırlıkların tüm hızıyla sürdürüleceğini kaydetti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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