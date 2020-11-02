Depremin şiddeti iş yeri kameralarına yansıdı
Çalışanların çığlıkları ve panikle koşuşturması Masaların hareketlenmesine ve dolaplardaki eşyaların dökülmesi Kedinin de kaçmaya çalışması İZMİR - Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem anı, Bayraklı ilçesindeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Çalışanların çığlıkları ve panikle koşuşturması
Masaların hareketlenmesine ve dolaplardaki eşyaların dökülmesi
Kedinin de kaçmaya çalışması İZMİR - Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem anı, Bayraklı ilçesindeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
30 Ekim'de Türkiye saati ile 14.51'de meydana gelen deprem, ilk hesaplamalara göre 15,68 saniye sürdü.
Depremin şiddeti, Mansuroğlu Mahallesi'ndeki bir reklam ajansının güvenlik kameralarına yansıdı.
Görüntülerde, binanın sallanmaya başlamasıyla çalışanların çığlıkları ve panikle koşuşturması yer alıyor.
Masaların hareketlenmesine ve dolaplardaki eşyaların dökülmesine neden olan deprem anında bir kedinin de kaçmaya çalışması dikkati çekiyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı