Depremin şiddeti iş yeri kameralarına yansıdı

Çalışanların çığlıkları ve panikle koşuşturması Masaların hareketlenmesine ve dolaplardaki eşyaların dökülmesi Kedinin de kaçmaya çalışması İZMİR - Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem anı, Bayraklı ilçesindeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.