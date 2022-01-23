DURSUNBEY, BALIKESİR (İHA) - Depremin merkez üssünde sakinlik hakim

BALIKESİR - Balıkesir'in Dursunbey ilçesi Ayvacık kırsal mahallesi merkezli meydana gelen 4.7 şiddetindeki deprem sonrasında depremin merkez üssü olan Ayvacık kırsal mahallesinde vatandaşların sakin olduğu görüldü.

Balıkesir'de 22: 31'de meydana gelen 4.7 deprem sonrasında Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçivan, Dursunbey Kaymakamı Rahmi Bulut depremin merkez üssü olan ayvacık kırsal mahallesine ulaştı. Deprem bölgede yağan kar yüzünden ulaşım zorlukla sağlanırken, depremin merkez üstünde herhangi bir can ve mal kaybı olmadığı görüldü. Jandarma ekipleri ve Balıkesir Afad timleri bölgede detaylı tarama çalışmalarına başladı.

Dursunbey Belediye başkanı: "Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, akşam 22.30 sularında Ayvacık Mahallemizde meydana gelen deprem dolayısıyla biraz panik olduk. Deprem sadece Dursunbey'de değil Bursa, İstanbul, Balıkesir'de ve birçok yerde hissedildi. Biz de hemen kaymakam bey ile beraber hemen yola çıktık. Önce muhtarımızı aradık, Elhamdulillah bir hasar olmadığını öğrendik. Buraya geldik, burada AFAD, jandarma ekipleri ve belediyemizin ekipleri herkes geliyor. Ev ev dolaşıp detaylı olarak inceleyip hasar tespitlerini yapacağız. Çok şükür bir hasarımız yok. Biz de bu gece vatandaşlarımızla beraber geceyi burada geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

Depremin merkez üssünde sakinlik hakim

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Hüdayi Demirhan - Emre Binakuran

BALIKESİR - Balıkesir'in Dursunbey ilçesi Ayvacık kırsal mahallesi merkezli meydana gelen 4.7 şiddetindeki deprem sonrasında depremin merkez üssü olan Ayvacık kırsal mahallesinde vatandaşların sakin olduğu görüldü.

Balıkesir'de 22: 31'de meydana gelen 4.7 deprem sonrasında Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçivan, Dursunbey Kaymakamı Rahmi Bulut depremin merkez üssü olan ayvacık kırsal mahallesine ulaştı. Deprem bölgede yağan kar yüzünden ulaşım zorlukla sağlanırken, depremin merkez üstünde herhangi bir can ve mal kaybı olmadığı görüldü. Jandarma ekipleri ve Balıkesir Afad timleri bölgede detaylı tarama çalışmalarına başladı.

Dursunbey Belediye başkanı: "Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, akşam 22.30 sularında Ayvacık Mahallemizde meydana gelen deprem dolayısıyla biraz panik olduk. Deprem sadece Dursunbey'de değil Bursa, İstanbul, Balıkesir'de ve birçok yerde hissedildi. Biz de hemen kaymakam bey ile beraber hemen yola çıktık. Önce muhtarımızı aradık, Elhamdulillah bir hasar olmadığını öğrendik. Buraya geldik, burada AFAD, jandarma ekipleri ve belediyemizin ekipleri herkes geliyor. Ev ev dolaşıp detaylı olarak inceleyip hasar tespitlerini yapacağız. Çok şükür bir hasarımız yok. Biz de bu gece vatandaşlarımızla beraber geceyi burada geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

(EB-BD-MA-Y)