Depremin ardından bir çok ilde görülen 'ay halkası' vatandaşları tedirgin etti

Elazığ'da pazar günü meydana gelen depremin ardından akşam saatlerinde gökyüzünde oluşan beyaz halka vatandaşları korkuttu. Bir çok ilde görülen 'ay halkası'yla ilgili açıklama yapan Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, "Bu halkanın sebebi bu mevsimde gökyüzünde oluşan buz kristalleridir" dedi.