Depremin ardından bir çok ilde görülen 'ay halkası' vatandaşları tedirgin etti
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Depremin ardından bir çok ilde görülen 'ay halkası' vatandaşları tedirgin etti

29.12.2020 00:40 | Son Güncelleme: 29.12.2020 00:47

Elazığ'da pazar günü meydana gelen depremin ardından akşam saatlerinde gökyüzünde oluşan beyaz halka vatandaşları korkuttu. Bir çok ilde görülen 'ay halkası'yla ilgili açıklama yapan Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, "Bu halkanın sebebi bu mevsimde gökyüzünde oluşan buz kristalleridir" dedi.

Dün Kandilli Rasathanesi verilerine göre Elazığ'da meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremin ardından akşam saatlerinde gökyüzünde oluşan ay halkası vatandaşları tedirgin etti.

HALKANIN SEBEBİ AÇIKLANDI

Konuyla ilgili açıklama yapan Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, "Bu halkanın sebebi bu mevsimde gökyüzünde oluşan buz kristalleridir. Yükseklerde altıgen şeklindeki buz kristalleri ışığın halka biçiminde odaklanmasını sağlıyor. Bilimsel olarak biz bunu ay halkası olarak adlandırıyoruz" dedi.

Doğa olayının Kayseri, Adana, Van, Diyarbakır, Siirt, Adıyaman'da da görüldüğü bildirildi.

Depremin ardından bir çok ilde görülen 'ay halkası' vatandaşları telaşlandırdı
Depremin ardından bir çok ilde görülen 'ay halkası' vatandaşları telaşlandırdı
Depremin ardından bir çok ilde görülen 'ay halkası' vatandaşları telaşlandırdı
Depremin ardından bir çok ilde görülen 'ay halkası' vatandaşları tedirgin etti
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