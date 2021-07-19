Depremi yaşayan mahallede hasar gören cami ibadete kapatıldı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Yüreğil Mahallesi'nde meydana gelen 3.8'lik depremin ardından bir caminin içerisinde ve şadırvanında çatlaklar oluşurken, minaresi de zarar gördü.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Yüreğil Mahallesi'nde meydana gelen 3.8'lik depremin ardından bir caminin içerisinde ve şadırvanında çatlaklar oluşurken, minaresi de zarar gördü. Depremden dolayı hasar gören cami ibadete kapatıldı.

Edinilen bilgiye göre, saat 10.32'de merkez üssü Kocasinan ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde depremin ardından 10.39'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Daha sonra saat 10.45'te merkez üssü yine Kocasinan'da 3.0 ve 10.57'de 1.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

"Hasar gören cami ibadete kapatıldı"

Ayrıca 3.8'lik depremin meydana geldiği Kocasinan ilçesine bağlı Yüreğil Mahallesinde oturan vatandaşlar paniğe kapıldı. Mahalle Camide depremle beraber hasar alınca ibadete kapatıldı. Yüreğil Mahallesi Muhtarı Davut Güçüktahta mahallelerindeki caminin depremden dolayı hasar görerek ibadete kapatıldığını söyleyerek, yetkililerden yardım istedi. Depremden dolayı mahallede can kaybının olmadığı belirten muhtar Güçüktahta deprem sırasında korku dolu anlar yaşadıklarını dile getirdi.

Mahalle sakinlerinden Mehmet Ülger ise, deprem sırasında korkuya kapıldıklarını dile getirdi. Öte yandan cami imamının aracı da deprem sırasında minareden dökülen taşlardan dolayı zarar gördü.

İtfaiye ekipleri de depremde zarar gören camide incelemelerde bulundu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı