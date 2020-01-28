28.01.2020 18:30 | Son Güncelleme: 28.01.2020 18:31

Merkez üssü Manisa'nın Kırkağaç ilçesi Karakurt Mahallesi'nde 4.8 büyüklüğündeki depremin ardından, geçtiğimiz 22 Ocak Çarşamba günü meydana gelen Akhisar merkezli depremde büyük hasar gören bir metruk binanın duvarı çöktü. Metruk binanın hemen yanındaki evin bahçesinde bulunan traktör römorkunu branda ile örterek konaklayan aile, korkudan evlerine giremezken son yaşanan depremi gözyaşlarıyla anlattı.

Bugün saat 14.26'da merkez üssü Manisa'nın Kırkağaç ilçesi Karakurt Mahallesi olan 4.8 büyüklüğündeki depremin hemen ardından Karakurt Mahallesi'nde vatandaşlar büyük panik yaşadı. 22 Ocak Çarşamba günü saat 22.22'de merkez üssü Akhisar Musalar Mahallesi olan 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından evleri ağır hasar gören ve AFAD çadırlarına yerleşen Kırkağaç Karakurt Mahallesi'ndeki vatandaşlar, son yaşanan depremle bir kez daha aynı korkuyu yaşadı. Mahalledeki birçok ev depremden dolayı ağır hasar görürken, Akhisar merkezli deprem sonrası yıkılma tehlikesi bulunan bir metruk binanın duvarı, son depremle birlikte çöktü. Metruk binanın hemen yanındaki evin bahçesinde bulunan traktör römorkunu çadırla örterek konaklayan bir aile de, korkudan evlerine giremiyor. Son yaşanan Kırkağaç depremini gözyaşlarıyla anlatan Karakurt Mahallesi'nden Perihan Ören, "Çok kuvvetli oldu. Namaz kılıyordum. Hiç kıpırdayamadım. Oğlum da 'Annecim çık' diye bağırdı. Yapacak bir şey yok. Rabbime kaldı. Oğlumla beraber burada kalıyoruz. Elazığ'daki deprem bize destek oldu" dedi.

İlk depremin ardından traktörlerinin römorkunu branda ile örterek çadır haline getirdiklerini anlatan Mücahit Ören, "Kendi imkanlarımızla bunu yaptık. Bundan sonra da Rabbime kaldı. Çoluk çocuk zor durumdayız. Çocuklar evin içerisinde duramadığından dolayı burada emaneten duruyoruz. Psikolojik olarak biz etkilenmedik ancak çocuklarımız etkilendi. Eve zor sokuyoruz" diye konuştu.

Deprem sırasında Kırkağaç ilçe merkezinde kardeşlerinin yanında olduğunu belirten Ahmet Üren ise depremden sonra babası Rafet Üren'in evini kontrol etmek amacıyla geldiğini söyleyerek, "Bereket evde kimse yoktu. Duvar yatağa devrildi. Babamlar da Kırkağaç'ta kalıyordu. Şu anda da kendisi hastanede. Şu anda biz de Kırkağaç'ta kardeşlerimizin yanında kalıyoruz. Kırkağaç'tan gelemiyoruz. Korkuyoruz. Deprem sırasında da Kırkağaç'taydık. Eve geldiğimizde böyle bulduk" ifadelerini kullandı.

ÇADIRLARDA KALAN VATANDAŞLARDA TEDİRGİNLİK

Geçtiğimiz Çarşamba günü merkez üssü Akhisar Musalar Mahallesi olan 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından evleri ağır hasar gören ve AFAD çadırlarına yerleşen Kırkağaç Karakurt Mahallesi'ndeki vatandaşlar da son yaşanan deprem nedeniyle büyük tedirginlik yaşadı. Çadırlarda dua okuyarak, deprem tehlikesinin geçmesini beklediklerini aktaran vatandaşlar, devletin tüm imkanlarını kendileri için seferber ettiğini vurguladı. Karakurt Mahalle sakinlerinden Ahmet Tarı, "En son depremi çok kötü bir şekilde hissettim. Kahvenin orada dışarıda duruyordum. Kahvenin karşısındaki 3 katlı binanın sallandığını fark ettim. Müthiş bir sallantı oldu. Bu akşam da çadırlarda kalacağız. 100 tane daha çadır gelecek. AFAD ekipleri yolda çadırların geldiğini söylediler. Bu gece kurulabildiği kadar çadır kurulacak. Çok amaçlı salonda yemek verilecek. Şu anda da kurulan çadırlara elektrik aydınlatma çekiliyor" dedi.

Bir diğer mahalle sakini İbrahim Altıntaş ise "Ben kahvede çalışıyorum. Deprem sırasında istirahat ediyordum. Ben yatarken deprem oldu. Duyup kalktım. Annemle birlikte çadıra geçtik. Şu anda da dua ediyoruz. Tek yapacağımız şey dua etmek" diye konuştu.

Çadırda dua okuyan Zulbiye Altıntaş da deprem anında evde Kur'an-ı Kerim okuduğunu ve kendisini dışarıya güçlükle attığını söyledi. Altıntaş, "Buna da şükürler olsun. Allah'ım kimseyi yuvasından etmesin. Dua ediyoruz şimdi. Yapacak bir şey de yok" dedi.

Öte yandan Manisa Valiliği tarafından Karakurt Mahallesi'ne 100 adet daha deprem çadırı gönderileceği öğrenildi.

(İHA)

28.01.2020 18: 00: 35 TSI

Kaynak: İHA