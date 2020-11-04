Depremde vefat eden ikizler, İclal Aydın'ın kuzeni çıktı! Veda paylaşımı herkesi derinden sarstı

Başarılı oyuncu İclal Aydın, kuzeni Tülin Alpgündüz'ün İzmir depreminde hayatını kaybeden ikizleri Sayra ve Çınar Alpgündüz'e sosyal medya hesabından paylaştığı duygu dolu sözlerle veda etti.

İzmir'de cuma günü meydana gelen 6,6'lık deprem, Seferihisar'ın yanı sıra kent merkezi ve çevre ilçelerde yoğun olarak hissedildi. İzmir'de bazı binalar yıkıldı, çok sayıda binada da hasar oluştu. Ebeveynlerinin beş yıl süren evlat hasreti sonrasında tüp bebek tedavisiyle dünyaya gelen ikiz çocukları Çınar ve Sayra, depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nda birlikte hayata veda etti. Evde ders çalışırken depreme yakalanan ve acı haberleri alınan ikizler için gözyaşları sel oldu.

"SESLERİ GELİYOR DİYE HABER GELİNCE DÜNYALAR BİZİM OLMUŞTU"

Başarılı oyuncu İclal Aydın ise kuzeni Tülin Alpgündüz'ün vefat eden ikizleri Sayra ve Çınar için sosyal medya hesabından yürek yakan bir paylaşım yaptı. Aydın, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Nasıl anlatılır, nasıl yazılır bilemiyorum. Anneleri Tülin çocukluğumuzda oyunlar kurduğumuz, kalabalık yaz tatillerimizde koyun koyuna uyuduğumuz kuzenim. Cumartesi öğleden sonra 'çocukların sesini duymuşlar, yaşıyorlarmış' haberi geldi kardeşimden. Dünyalar bizim oldu. Sonra umutlu ve sevinçli bir bekleyiş başladı. Gece oluyor, saatler geçiyor. Bütün aile birbirimize soruyoruz. Yeni bir haber var mı?"

"DÜNYA ÜZERİNDE TESELLİNİN OLMADIĞI BİR AN"

"Sonra... Sonrasını biliyorsunuz. Sessizliğin içindeki kabulleniş. Depremin ilk dakikasından bu yana kimlerle konuştum, neler olup bitti bulanık bir rüya gibi şu anda. Çok umutluyduk çok. Ailem, arkadaşlarımız, komşularımız, hiç tanışmadığımız insanlar, bütün ülke. Birlikte dua ettik, birlikte ağladık. Birlikte umutlandık. Yavrularımız cennettedir biliyorum. Dünya üzerinde tesellinin olmadığı bir an bu. İzmir depreminde yavrularımızla beraber hayatını kaybeden canlara rahmet kalana sabır ver Allah'ım."