Depremde vefat eden ikizler, İclal Aydın'ın kuzeni çıktı! Veda paylaşımı herkesi derinden sarstı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Depremde vefat eden ikizler, İclal Aydın'ın kuzeni çıktı! Veda paylaşımı herkesi derinden sarstı

04.11.2020 08:19 | Son Güncelleme: 04.11.2020 08:46

Başarılı oyuncu İclal Aydın, kuzeni Tülin Alpgündüz'ün İzmir depreminde hayatını kaybeden ikizleri Sayra ve Çınar Alpgündüz'e sosyal medya hesabından paylaştığı duygu dolu sözlerle veda etti.

İzmir'de cuma günü meydana gelen 6,6'lık deprem, Seferihisar'ın yanı sıra kent merkezi ve çevre ilçelerde yoğun olarak hissedildi. İzmir'de bazı binalar yıkıldı, çok sayıda binada da hasar oluştu. Ebeveynlerinin beş yıl süren evlat hasreti sonrasında tüp bebek tedavisiyle dünyaya gelen ikiz çocukları Çınar ve Sayra, depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nda birlikte hayata veda etti. Evde ders çalışırken depreme yakalanan ve acı haberleri alınan ikizler için gözyaşları sel oldu.

"SESLERİ GELİYOR DİYE HABER GELİNCE DÜNYALAR BİZİM OLMUŞTU"

Başarılı oyuncu İclal Aydın ise kuzeni Tülin Alpgündüz'ün vefat eden ikizleri Sayra ve Çınar için sosyal medya hesabından yürek yakan bir paylaşım yaptı. Aydın, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Nasıl anlatılır, nasıl yazılır bilemiyorum. Anneleri Tülin çocukluğumuzda oyunlar kurduğumuz, kalabalık yaz tatillerimizde koyun koyuna uyuduğumuz kuzenim. Cumartesi öğleden sonra 'çocukların sesini duymuşlar, yaşıyorlarmış' haberi geldi kardeşimden. Dünyalar bizim oldu. Sonra umutlu ve sevinçli bir bekleyiş başladı. Gece oluyor, saatler geçiyor. Bütün aile birbirimize soruyoruz. Yeni bir haber var mı?"

Depremde vefat eden ikizler, İclal Aydın'ın kuzeni çıktı! Veda paylaşımı herkesi derinden sarstı

"DÜNYA ÜZERİNDE TESELLİNİN OLMADIĞI BİR AN"

"Sonra... Sonrasını biliyorsunuz. Sessizliğin içindeki kabulleniş. Depremin ilk dakikasından bu yana kimlerle konuştum, neler olup bitti bulanık bir rüya gibi şu anda. Çok umutluyduk çok. Ailem, arkadaşlarımız, komşularımız, hiç tanışmadığımız insanlar, bütün ülke. Birlikte dua ettik, birlikte ağladık. Birlikte umutlandık. Yavrularımız cennettedir biliyorum. Dünya üzerinde tesellinin olmadığı bir an bu. İzmir depreminde yavrularımızla beraber hayatını kaybeden canlara rahmet kalana sabır ver Allah'ım."

Depremde vefat eden ikizler, İclal Aydın'ın kuzeni çıktı! Veda paylaşımı herkesi derinden sarstı
Depremde vefat eden ikizler, İclal Aydın'ın kuzeni çıktı! Veda paylaşımı herkesi derinden sarstı
Haber Yorumları (2)
BİR_LİTRE_İNSAN: Acının rengi, Dini, ırkı, sosyal yapısı, statüsü yani hiç bir şeyi yok. Tek Olan şey insansanız yüreğinize ektiği hüzün, gözünüze sakladığı yaş. . .
Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
KİM HAKLI: Allah büyük sabır versin anneye inşallah
Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Ersin Tatar Donald Trump Abdülhamit Gül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ajda Pekkan Yonca Evcimik İkbal Gürpınar Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Burak Yılmaz Emre Belözoğlu Dorukhan Toköz Malcolm Thomas
Daha Fazla İzmir Deprem Viyana Avusturya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Depremde vefat eden ikizler, İclal Aydın'ın kuzeni çıktı! Veda paylaşımı herkesi derinden sarstı - Aydın
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.11.2020 08:52:16. #1.15#
title