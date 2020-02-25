Depremde kolonları çatlayan belediye binası boşaltılıyor

25.02.2020 15:17 | Son Güncelleme: 25.02.2020 15:18

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 22 Ocakta meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremde ve 18 Şubat'ta Kırkağaç'ta meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremlerle hasar gören ve kolonlarında çatlamalar meydana gelen Kırkağaç Belediye binası tahliye edildi.



Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 1984-1986 yılında yapılan yaklaşık 35 yıllık bina depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle boşaltılmaya başlandı. 22 Ocak'ta Akhisar ilçesinde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki ve Kırkağaç'ta meydana gelen 18 Şubat'ta 5.2 büyüklüğündeki depremlerde hasar gören bina için tahliye kararı alındı. Binanın özellikle bodrum katındaki kolonlarında ve duvarlarında çatlaklar olması dikkat çekti. Öte yandan Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, 2009 yılında göreve geldiğinde binayla ilgili kontrol yaptırdıklarını ve karot testi sonucunda kolonların yetersiz olduğunun tespit edildiğini söyledi. Manisa Celal Bayar Üniversitesine de performans analizi yapılan binanın güçlendirmeyle de kurtarılamayacağının anlaşılması üzerine tahliye kararı alındı.



Tahliyelerle ilgili açıklama yapan Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, "Kırkağaç Belediyesi hizmet binası 1984-1986 yılları arasında yapılmıştır. Biz 2009'da göreve geldikten sonra bir kontrol yaptırdık. Yapılan kontrolde karot testi sonucu kolonların yetersiz olduğu tespit edildi. Bunun üzerine Celal Bayar Üniversitesine performans analizi yaptırdık. Yapılan performans analizinde bütün duvarların perde beton haline getirilmesinde dahi gerekli güvenin sağlanamayacağı belirtildi. Bunun üzerine belediye hizmet binası yapmak için belediye meclisinde gerekli görüşmelerimizi yaptık. Büyükşehir olduktan sonrada garaj alanının olduğu yere yen bina yapılması kabul edildi. Ancak bu süreçte yeni bir binaya geçmeyi düşünmedik. Çünkü belediye binamızda herhangi bir çatlak yoktu ve idare ediyordu. 22 Ocak tarihinden itibaren Kırkağaç ve Akhisar bölgesi her gün sallanmakta. Bunun üzerine yaptığımız kontrollerde kolonlarda çatlaklar oluştuğunu gördük ve geçen hafta içinde de Kaymakamımıza müracaat ederek, kullanılmayan orduevi binasını belediyeye tahsis edilmesini istedik. Ancak bu yazışmalar devam ediyor. Tabi ki bu arada Bakır Mahallesinde olan depremin ardından yapılan kontrolde bodrum katta olan kolonun komple ortadan ikiye ayrıldığı neredeyse içine parmağımızın gireceği şekilde ayrıldığını gördük. Durumu gerekli makamlara ilettik. Kaymakamımız ve Valimizle görüşme sağladık. Onların görüşmesinin ardından taşınmamızı uygun gördüler. İvedi olarak Belediyemize ait düğün salonuna içine belediyemizin hizmet birimlerini bugün itibariyle taşımaya başladık.İnşallah en yakın sürede belediye olarak hizmet vermeye devam edeceğiz. Tabii ki bu süreçte Büyükşehir Belediyesi ile görüşüp hizmet binamızın yapılmasını hızlandırıp yeni binamıza geçmeyi planlıyoruz" dedi.



Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse'de yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı. - MANİSA

Kaynak: İHA