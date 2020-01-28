Deprem yardımları yağmalandı mı? Demet Akalın'dan flaş iddia

28.01.2020 13:41 | Son Güncelleme: 28.01.2020 13:45

6.8'lik Elazığ depremi sonrası depremzedeler için bölgeye bot ve mont gönderen Demet Akalın sosyal medya hesabından isyan etti.

Depremzedelere giden yardımların yağmaladığı haberlerini gören Akalın bu durumdan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.



'Derhal tedbir alınmalı'

Akalın yaptığı açıklamada "Diğer illerden araba araba yola çıkıldı denildi... Meğer yağma içinmiş! Derhal tedbir alınmalı! Biz onları Elazığ halkı için gönderdik eve giremeyenler için yağmalansın diye değil... İnşallah paralar da çarçur olmaz" ifadelerini kullandı.