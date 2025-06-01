Deprem mi oldu? SON DAKİKA! 1 Haziran az önce nerede deprem oldu, şu an deprem mi oldu?

Deprem mi oldu? SON DAKİKA! 1 Haziran az önce nerede deprem oldu, şu an deprem mi oldu?
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Son dakika deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli'den gelen son dakika gelen bilgilere göre deprem oldu! Bugün az önce meydana gelen depremin şiddeti ve merkez üssü vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Deprem konusunda bilgi veren Kandilli Rasathanesi ve AFAD, depremin şiddetini ve merkez üssünü açıkladı. Deprem son dakika ve detayları hakkında tüm bilgiler haberimizde. Peki, Az önce deprem nerede oldu? İşte deprem son dakika haberi...

Deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli'den gelen Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haberler, Son Dakika Haber'>son dakika gelen bilgilere göre deprem oldu! Bugün az önce meydana gelen depremin şiddeti ve merkez üssü vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Deprem konusunda bilgi veren Kandilli Rasathanesi ve AFAD, depremin şiddetini ve merkez üssünü açıkladı. Deprem son dakika ve detayları hakkında tüm bilgiler haberimizde. Peki, Az önce deprem nerede oldu? İşte deprem son dakika haberi...

DEPREM Mİ OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor.

AFAD son depremler listesi şu şekildedir:

Deprem mi oldu? SON DAKİKA! 1 Haziran az önce nerede deprem oldu, şu an deprem mi oldu?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

Kandilli Rasathanesi son depremler listesi şu şekildedir:

Deprem mi oldu? SON DAKİKA! 1 Haziran az önce nerede deprem oldu, şu an deprem mi oldu?

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
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