Deprem haftasında vatandaşlara bir kez daha seslendi

Birinci derece deprem bölgesi olan Marmara Bölgesi'nde 6 milyon 14 bin 550 konuttan 1 milyon 926 bin 867 adeti Doğal Afet Sigortaları Kurumu'na (DASK) zorunlu deprem sigortası yaptırmadı. 1-7 Mart deprem haftası kapsamında vatandaşlara deprem sigortası konusunda bilgiler veren DASK Sakarya İl temsilcisi Ali Esen, "Depremde insanlar ölüyor, binalar insanları öldürüyor ama birileri sağ kalıyor o sağ kalanlar, başkasına muhtaç olmasın" dedi.

"Türkiye'de deprem riski olan bölgelere sesleniyorum"

1-7 Mart deprem haftası sebebiyle vatandaşlara deprem sigortasından söz eden DASK Sakarya İl temsilcisi Ali Esen, "Büyük acılar yaşadığımız Sakarya'mızda 17 Ağustos sonrası Türkiye genelinde kurulan Doğal Afet Sigortaları Kurumu, depremin vermiş olduğu ülke ekonomisine, maddi kayıpları nasıl önleyebiliriz? Düşüncesiyle kurulmuş bir kurum. Gerçekten 21 yıl oldu ve bu günlere geldik. 1-7 Mart arası deprem haftası olarak halkımızı bilgilendirmeye çalışıyoruz. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'da talimatıyla AFAD üzerinden yapılan çalışmaların neticesinde biz Sakarya'da deprem sigortası konusunda çalışmaları yapan sigorta acenteleri olarak ta bu haftayı deprem haftası olarakta ilan ettik. Burada çok önemli bir şey çıktı ortaya, Doğal Afet Kurumu ilk defa 2021 yılı itibariyle teminatları arttırdı ama vatandaşlardan prim farkı almadan poliçe düzenlemeye başladı. Buradan bir kez daha sesleniyorum Sakarya halkına ve tüm Türkiye'de deprem riski olan bölgelere sesleniyorum. Deprem sigortası yaptıranlar kazanıyor, yüksek teminatları daha az bir primle sahip olmuş oluyorlar" dedi.

"DASK'ı olan vatandaşlarımıza 260 milyon lira ödeme yapıldı"

İzmir'de meydana gelen deprem sonrasında DASK' tarafından deprem sigortası yaptırmış vatandaşlara 260 milyon lira para ödendiğine değinen Esen, "Deprem bilincini, deprem önlemlerini, binalar insanları öldürüyor bu durumları vatandaşlara çok iyi bir şekilde anlatmamız lazım. Başta Van depremi olmak üzere Türkiye'de birçok iz bırakmış ki malum en büyük izin Sakarya'da biz yaşadık 17 Ağustos'ta, daha sonra 30 Ekim'de meydana gelen İzmir'de meydana gelen depremi sonrasında Türkiye genelindeki vatandaşlarda kıpırdanma oldu. İzmir'de gelinen nokta şuanda, hasar tespit çalışmaları bitti yüzde 94-95 seviyelerinde ve İzmir halkına, evini deprem sigortası yaptırmış, zarar görmüş DASK'ı olan vatandaşlarımıza 260 milyon lira ödeme yapıldı. Çok az sayıda ödeme yapılmayan vatandaşımız var onunda en kısa sürede ödeneceğini düşünüyoruz. DASK yaptıranlar ile yaptırmayanlar arasında ne fark var? Bunun altını çizmek istiyorum. Bugün deprem sigortası yaptırmış, İzmir'de evi yıkılmış vatandaşımız Doğal Afet Kurumu'na gitti, poliçe üzerinde yazan örnek veriyorum; 160 metrekare bir ev için 113 bin lira teminat satıl aldı, parasını aldı ve gitti başını sokacak bir ev satın aldı. DASK yaptıran gerçekten kazanıyor hele ki 2021 yılında ilk defa yaptıran veya devamlı yaptıranlara teminatları yükselttik ama prim farkı almıyoruz" diye konuştu.

"26 bin civarında vatandaşımız konutlarına sigorta yaptırmamış"

DASK'ın veri tabanından aldığı bilgileri paylaşan Esen, "Özellikle İzmir depremi sonrasında ciddi artış var. DASK'ın veri tabanından aldığımız bilgiler doğrultusunda Türkiye genelinde 17 milyon 682 bin sigorta yapılabilir konut var ama Türkiye'de şuanda 10 milyon 97 bin vatandaşımız deprem sigortası yaptırmış. Bundan çıkan sonuç ise Türkiye genelinde sigortasız yaşayan konut sahibi vatandaşımız 7 milyon civarında. Bunu Sakarya geneline aldığımızda Sakarya'da 194 bin sigorta yapılabilir konut var 168 bin vatandaşımız Sakarya'da konutlarına sigorta yaptırmış, 26 bin civarında vatandaşımız konutlarına sigorta yaptırmamış. Sakarya halkına sesleniyorum bugün yanımızdaki komşumuz Yalova bizi geçmiş durumda Yalova'da yüzde 90'ları aşmış yüzde yüzlere gidiyor. 17 Ağustos'ta Yalova'da zarar gördü biz de zarar gördük yerle bir olduk. Bu sebeple Sakarya'nın birinci olması lazım Türkiye'ye örnek olmamız lazım. Sakarya'da baktığınızda yüzde 87'lere geldik. Deprem tedbirleri arasında Sakarya'da iyi zemine bina yapacağız. Çünkü bizim zemin problemimiz var, çok kaliteli malzemeler kullanacağız, iyi mühendislerle çalışacağız ama bunlardan sonra evlerimizi yine deprem sigortası yaptıracağız" şeklinde konuştu.

"100 metre kare bir evin deprem sigortası maliyeti 240 lira"

Deprem sigortası maliyeti hakkında bilgiler veren Esen, "Bugün 100 metre kare bir evin deprem sigortası maliyeti 240 lira ve bunu yılda bir sefer ödüyorsunuz. Baktığınızda günde 1 liraya bile gelmiyor yıllık maliyetiniz. Ben hep söylüyorum; bir ay elektriksiz oturun, karanlıkta oturun ama evinize deprem sigortası yaptırın. Çünkü depremde insanlar ölüyor, binalar insanları öldürüyor ama birileri sağ kalıyor o sağ kalanlar, başkasına muhtaç olmasın. Deprem sigortasının ne devletimize ne de diğer kurumlara ne aileye kimseye yük olmadan sigortasız yaşanmaması gerekiyor. Nasıl ki kapıdaki arabanıza gidip zorunlu trafik sigortası yaptırıyorsunuz polis, jandarma soruyor diye ama oturduğunuz evi sigorta yaptırmıyorsunuz ve çoğu vatandaşımıza bunu bu şekilde anlatmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bizim çok katlı, yaşlanmış bina stokumuz var"

Sakarya'da depremde hasar görmüş binaların halen daha kullanımda olduğunu belirten Esen, "17 Ağustos'ta çok acı çekmiş babayım. Sakarya'da 5 katlı 17 Ağustos öncesi yaşlı binaların derhal ve derhal içlerinin boşaltılıp, mühürlememiz lazım, bu binada oturulamaz, bu binada oturanlar depremde vefat edecektir diye tabela asmamız lazım. Bizim çok katlı, yaşlanmış bina stokumuz var Sakarya'da özellikle ana halterlerimizde çok sayıda bir şekilde hasarlanmış, ayakta duruyor ama içinde insanlar oturuyor" ifadelerine yer verdi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı