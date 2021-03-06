Deprem haftası nedeniyle öğrencilere eğitim verildi
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Deprem haftası nedeniyle öğrencilere eğitim verildi

06.03.2021 11:23 | Son Güncelleme: 06.03.2021 11:28
Deprem haftası nedeniyle öğrencilere eğitim verildi

Kilis'te, 2021 AFAD Eğitim yılı ve 1-7 Mart deprem haftası nedeniyle öğrencilere deprem eğitimi verildi.

Kilis'te, 2021 AFAD Eğitim yılı ve 1-7 Mart deprem haftası nedeniyle öğrencilere deprem eğitimi verildi.

Deprem Haftası nedeni ile Gülbaba Zeynep Yıldırım Yatılı Bölge İlk ve Ortaokulunda İl Afet ve Acil Durum Müdürü Uğur Olgun ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt'un katılımlarıyla Afet Bilinci Eğitimi verildi.

Eğitim sonunda öğrencilere sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarak tahliye tatbikatı yaptırıldı. Tatbikata Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Şube Müdürü Uğur Özçelik, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sivil Savunma Uzmanı Hüseyin Akyol, İş Yeri Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Mehmet Kayadelen katıldı. Okul öğretmen ve öğrencilerine eğitmen personellerimiz tarafından gerekli bilgiler ve eğitimler verildi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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