"Deprem Dede" Işıkara'nın ölümünün 9. yılı

Türk halkına deprem bilincini aşılamak için yaptığı çalışmalarla hafızlarda yer edinen Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü eski müdürü, "Deprem Dede" lakaplı Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara, vefatının 9. yıl dönümünde anılıyor.

Türk halkına deprem bilincini aşılamak için yaptığı çalışmalarla hafızlarda yer edinen Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü eski müdürü, "Deprem Dede" lakaplı Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara, vefatının 9. yıl dönümünde anılıyor.

17 Ağustos 1999'da meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki Marmara Depremi sonrasında halkı bilinçlendirme amacıyla yaptığı çalışmalarla tanınan Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara, 9 yıl önce 21 Ocak'ta, 71 yaşındayken tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, 22 Ekim 1941 tarihinde Mersin'de dünyaya gelen Işıkara, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Jeofizik bölümünden mezun oldu. İstanbul Üniversitesinden 1972 yılında doktora derecesi alan Işıkara, akademik araştırmalarını İngiltere ve Almanya'daki üniversite ve enstitülerde sürdürdü. Daha sonra Türkiye'ye dönen Işıkara, 20 yıl İstanbul Üniversitesinde görev yaptıktan sonra 1985 yılında Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünde Jeofizik Mühendisliği Anabilim Dalında Bölüm Başkanı olarak göreve başladı.

Enstitü içinde Jeofizik Anabilim Dalını kurarak 1999 yılına kadar başkanlığını yapan Işıkara, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünde ilk yerbilimci doktora öğrencilerini yetiştirerek mezun etti. Işıkara, 1991-2002 yılları arasında Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü olarak görev yaptı.

Toplumu depreme karşı bilinçlendirme konusunda önemli çalışmalar yaptı

Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara 1991 yılında atandığı rasathane müdürlüğü görevini 2002 yılına kadar sürdürdükten sonra, üniversitenin Araştırma Fonu Yönetim Kurulu Üyeliği, Üniversite Yönetim Kurulu Üyeliği (1992-2000) ve Rektör Yardımcılığı (1991-1992) görevlerinde de bulundu.

Güneşteki patlamalar sonucunda iyonosferde meydana gelen değişimleri inceleyen Işıkara, Dünya'nın manyetik alanıyla da yakından ilgilendi. Işıkara, iyonosfer konusundaki tecrübelerini manyetik alan konusundaki deneyimleriyle birleştirip yerin derin iç yapısını inceledi.

İznik-Mekece bölgesinde sürdürdüğü 25 yıllık çalışmaları sonucunda bölgede donanımlı, çok sayıda fiziksel parametrenin gözlemlendiği bir araştırma merkezi kuran Prof. Dr. Işıkara, Japon bilim insanlarıyla da ortak araştırmalar yaparak depremin izini sürdü.

"Deprem Dede" kamu spotunda

7,4 büyüklüğündeki Marmara Depremi'nin ardından kendini, başta ilkokul öğrencileri olmak üzere toplumu deprem konusunda bilinçlendirmeye adayan Işıkara, rasathane içinde de Afete Hazırlık Eğitim Birimi oluşturdu. Işıkara, 2012 yılında riskli binaların kentsel dönüşümüyle ilgili kamu spotundaki ünlü isimler arasında yer aldı.

Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara, yurdun çeşitli yerlerinde cuma namazında vaaz vererek cemaati depreme karşı bilinçlendirmeye de çalıştı. Işıkara, verdiği vaazlarla afetlere karşı alınması gereken tedbirler, deprem sırasında ne yapılması gerektiğini gibi konuları halka anlattı.

Afete Hazırlık ve Deprem Eğitim Derneğinin (AHDER) Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Türk Kızılay Genel Başkan Başdanışmanlığı da yapan Işıkara, 21 Ocak 2013'te tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Işıkara'nın cenazesi, Feriköy Mezarlığı'na defnedildi.

"1999'daki deprem sonrasında Türkiye'nin en tanınan ismi haline geldi"

"Unutmayın, deprem değil, binalar öldürür." sözleriyle hafızalara kazınan ve "Deprem Dede" olarak anılan Işıkara'yı öğrencileri AA muhabirine anlattı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisi jeodezi bölümünde yüksek lisans yaparken Prof. Dr. Işıkara'dan ders aldığını söyledi. Işıkara'nın 1999'daki deprem sonrasında Türkiye'nin en tanınan ismi haline geldiğini hatırlatan Özener, "İnsanlar deprem gerçeğini onun sayesinde öğrendi. Özellikle depremin zararlarının azaltılması ve toplumun bilinçlendirilmesi konusunda eğitim vererek büyük çaba sarf etti. 'Deprem öldürmez, bina öldürür.' sözleriyle önemli bir figür oldu." dedi.

Işıkara'nın yaptığı çalışmalarla bilime önemli katkıları olduğunu ifade eden Özener, şöyle konuştu:

"Hocamız bu üniversiteye, bu ülkeye çok önemli hizmetler vermiştir. Bizler de onun öğrencileri olarak, yöneticiler olarak bayrağı onun bıraktığı yerden daha ilerilere taşımak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Özellikle Türkiye'deki deprem bilincini oluşturmada çok büyük katkıları var. Emekli olduktan sonra da yine çeşitli derneklerde başkanlık yaptı. Hizmetleri hiçbir zaman unutulmayacak. Bu vesileyle tekrar kendisine Allah'tan rahmet diliyorum."

Birçok öğrenci yetiştirdi

Jeofizik Yüksek Mühendisi Doç. Dr. Doğan Kalafat da 17 yıl Işıkara ile çalıştığını söyledi. İstanbul Üniversitesinde lisans yaparken Işıkara'nın Jeofizik Enstitüsünde lisans ve tez hocası olduğunu dile getiren Kalafat, şunları kaydetti:

"Ahmet Hoca birçok doktora ve master öğrencisi yetiştirdi. Bugün üniversitelerde bu konuda iyi yetişmiş arkadaşların çoğu Ahmet Hoca'nın burada yetiştirdiği doktora talebeleridir. Onlara önemli imkanlar sağladı. Öğrencilik yıllarında uluslararası ilişkileri çok güçlü olduğu için bir vizyon açtı öğrencilerine. Almanya ve Japonya başta olmak üzere ağırlıklı ortak projeler yaptı. Bu projelerin çoğunluğu aslında depremlerin önceden belirlenmesine yönelik çalışmalardı. Ahmet Hoca Türkiye'de ilk defa depremlerin önceden belirlenmesine yönelik çalışmaları bilimsel açıdan başlatan kişidir."