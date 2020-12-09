Denizlisporlu Sacko, ırkçılığa verilen ortak tepkiden memnun
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Denizlisporlu Sacko, ırkçılığa verilen ortak tepkiden memnun

09.12.2020 14:06 | Son Güncelleme: 09.12.2020 14:13

Yukatel Denizlisporlu futbolcu Hadi Sacko, Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'nun maruz kaldığı ırkçı söyleme ilişkin, "Bizler için çok üzücü bir olaydı ama Başakşehir ve Paris Saint Germainli (PSG) futbolcuların verdikleri reaksiyon ve birlikteliği görmek muazzam bir şeydi.

Yukatel Denizlisporlu futbolcu Hadi Sacko, Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'nun maruz kaldığı ırkçı söyleme ilişkin, "Bizler için çok üzücü bir olaydı ama Başakşehir ve Paris Saint Germainli (PSG) futbolcuların verdikleri reaksiyon ve birlikteliği görmek muazzam bir şeydi. Umarım bu cevap, bir şeyleri değiştirmeye başlar." dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndaki PSG-Medipol Başakşehir karşılaşmasında dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun, yardımcı antrenör Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunmasına tepkiler devam ediyor.

Kasımpaşa ile deplasmanda yapacakları maçın hazırlıklarını Haluk Ulusoy Tesisleri'nde sürdüren Yukatel Denizlispor'un Malili futbolcusu Sacko da antrenman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Dün yaşananların çok üzücü olduğunu, yeşil sahada halen bu tip olayların yaşanmasına anlam veremediğini ifade eden Sacko, şöyle konuştu:

"Neredeyse 2021'e geldik ama hala bu tür olayları yaşamak zorunda kalıyoruz. Bizler için çok üzücü bir olaydı. Başakşehir'in verdiği reaksiyon, Demba Ba ve diğer futbolcuların verdiği tepki ve akabinde Paris Saint Germain'in arka çıkıp destek vermesi, gerçekten güzel bir cevap. Yıllardan beri mücadele veriyoruz. Böyle bir reaksiyon göstermeleri ve birbirlerine sahip çıkmaları inanılmaz hoş bir görüntüydü. Başakşehir ve PSG'li futbolcuların verdikleri reaksiyon ve birlikteliğini görmek muazzam bir şeydi. Umarım bu cevap bir şeyleri değiştirmeye başlar."

Takımın gidişatı ve Kasımpaşa maçı hazırlıklarıyla ilgili de değerlendirme yapan Sacko, "Kasımpaşa maçından istediğimiz sonucu almak için daha fazla gayret edeceğiz. Oynuyoruz, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ve başaramıyoruz. Bu bizi çok etkiliyor, aramızda konuşuyoruz, çözüm yolları arıyoruz. Maçta pozisyon üretiyoruz. Ama bir şekilde gol atamıyoruz. Son anda bir şey oluyor ve top içeri girmiyor. Hoşumuza giden bir durum değil. Bir galibiyet alırsak belki de önümüzü de açacak." diye konuştu.

Rodallega: "Kasımpaşa maçıyla bir çıkış yakalamak istiyoruz"

Kolombiyalı futbolcu Hugo Rodallega da futbolun başındaki kişiler ve karar verici mercilerin ırkçı söylemler hakkında büyük ve örnek cezalar vermesi gerektiğine dikkat çekti.

Ligde istedikleri sonuçları alamadıklarını, bulundukları durumdan kurtulmak için her gün arkadaşlarıyla konuştuklarını anlatan Rodallega, şu ifadeleri kullandı:

"Eğer profesyonelseniz bu tür durumlar size biraz baskı getirebilir. Çıkmanın yollarını da hep beraber arıyoruz. İyi bir arkadaşlık ve futbol ortamımız var. İstediğimiz gibi sonuçlar alamadık. Elimizden geleni yaparak istediğimiz sonucu almak istiyoruz. Kasımpaşa maçıyla bir çıkış yakalamak istiyoruz. Bu maçı kazanırsak çok önemli bir 3 puan almış olacağız. Akabinde özgüvenimiz gelecek ve takım bir nefes almış olacak."

Teknik direktör Kenan Atik de açıklamasında Fenerbahçe maçında yenildiklerini ancak sergiledikleri oyunun kendilerini tatmin ettiğini belirtti.

"Bu oyunu sürdürdüğümüz müddetçe başarılı olabileceğimizi, galip gelebileceğimizi gördük." diyen Atik, şu değerlendirmede bulundu:

"Tek amacımız Kasımpaşa maçından puan veya puanlar almak. Bu iyi futbolumuzu devam ettirirsek puanlar alacağımıza da inanıyoruz. Ligde güçlü konumdaki Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarını oynadıktan sonra bu güveni kazandık. Artık puan almamızın ve galip gelmemizin zamanı geldi. En azından bu psikolojik ortamdan kurtulmak için bir galibiyet lazım. Ne kadar iyi oynarsak oynayalım 3 puan almadıktan sonra bu psikolojiden kurtulmak kolay değil. Sakat oyuncularımız var. Oyuncularımız dönünce, tam kadro olunca daha başarılı olacağız."

Yeşil-siyahlı ekip, ısınma hareketleriyle başlayan ve yaklaşık 1 saat süren idmanda, taktik ve topla çalışma yaptı.

Sakatlıkları bulunan Dossevi, Sakıb Aytaç ve Özgür Çek fizyoterapistler eşliğinde çalışmalarına devam etti, Oğuz Yılmaz ve Subotic idmana katılmadı.

Denizlisporlu Sacko, ırkçılığa verilen ortak tepkiden memnun
Denizlisporlu Sacko, ırkçılığa verilen ortak tepkiden memnun
Denizlisporlu Sacko, ırkçılığa verilen ortak tepkiden memnun
Denizlisporlu Sacko, ırkçılığa verilen ortak tepkiden memnun

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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