Denizlispor'da Veli 1 Yıl Daha

TÜRKİYE 1'inci Ligi ekiplerinden Denizlispor, iç transferde tecrübeli orta saha oyuncusu Veli Acar'la bir yıllık sözleşme imzaladı. Sezon sonunda 1 yıl daha futbol oynamak istediğini belirten Veli'nin talebini değerlendiren yönetim, 36 yaşındaki futbolcuyla 1 senelik mukavele yaptı.



Öte yandan dün sözleşme imzalaması beklenen stoper Cenk, gelişini bir gün uzatırken Brezilya'da bulunan Moritz'in dönmesi bekleniyor. Hollandalı Kappel ise ailevi sorunları olduğunu belirterek dört gün izin alıp ülkesine gitti.



Teknik heyetten izin alan Keremcan çalışmalara katılmazken, izinli olan Yasin Ozan, Ziya ve Barış Örücü de son antrenmanda yer almadı, Denizli'ye dönen Ömer Alp ise takımla idmanlara başladı. Teknik direktör Yusuf Şimşek bugünkü antrenmanın ardından kursa katılmak için Erzurum'a gitti. Takımı Erzurum kampına kadar yardımcı antrenörler çalıştıracağı bildirildi.



- Denizli