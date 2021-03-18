Denizlili 2 bin 514 şehidin kayıtları bu sergide
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Denizlili 2 bin 514 şehidin kayıtları bu sergide

18.03.2021 22:36 | Son Güncelleme: 18.03.2021 22:50

Denizlili 2 bin 514 şehidin kayıtları bu sergide Başkan Zolan; "Şehitlerimizi minnet ve şükranla anıyoruz" Denizli Büyükşehir Belediyesi, 2 bin 514 Denizlili şehidin kayıtlarının da bulunduğu Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi Sergisi düzenledi.

Denizlili 2 bin 514 şehidin kayıtları bu sergide

Başkan Zolan; "Şehitlerimizi minnet ve şükranla anıyoruz"

DENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediyesi, 2 bin 514 Denizlili şehidin kayıtlarının da bulunduğu Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi Sergisi düzenledi. Başkan Zolan; "Şehitlerimizi minnet ve şükranla anıyoruz. Ecdadımız 'Çanakkale Geçilmez' diyerek kendi canlarını feda etti" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi "Yüzyılın ardından Çanakkale Savaşı" adlı fotoğraf sergisi düzenledi. 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda düzenlenen serginin açılışına Vali Yardımcısı Abdullah Etil, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Pamukkale Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, protokol üyeleri ve davetliler katıldı. Serginin açılışını gerçekleştiren protokol üyeleri Çanakkale Savaşı'nda şehit düşen Denizlili mehmetçiğin hastane kayıtları ile hayatlarından kesitlerin anlatıldığı sunumları inceledi. Savaştan karelerin de yer aldığı sergide, basın mensuplarına açıklama yapan Başkan Zolan, Çanakkale Zaferi'nin Türk tarihi açısından çok önemli bir mücadele olduğunu söyledi.

"Onlar için ne yapsak azdır"

Çanakkale'de şehit olan kahraman mehmetçiği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle andıklarını vurgulayan Başkan Zolan; "Ecdadımız 'Çanakkale Geçilmez' diyerek, kendi canlarını feda etti. Onlar için ne yapsak azdır. 'Toprak, uğrunda eğer ölen varsa vatandır' derler ya vatan oldu, bayrak oldu. Şükürler olsun bugün, yine hür ve bağımsız yaşıyoruz. Çanakkale'de tüm dünyaya, yedi düvele karşı destan yazan, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, göğsünü siper eden tüm büyüklerimizi, şehitlerimizi, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum" dedi.

"Bizlere düşen bu emanete sımsıkı sahip çıkmaktır"

Vatanın kıymetinin bilinmesi gerektiğini ifade eden Başkan Zolan; "Onların emanetine ilelebet sahip çıkmaya devam edelim, kıymetini bilelim. Bu bedeller Çanakkale'de, Dumlupınar'da, Sakarya'da ödendi. Bayrağımızı, ezanımızı, namusumuzu, şerefimizi korumak için ne yapmamız gerekiyorsa yapmak durumundayız. Şehitlerimiz ve ecdadımızın ruhları o zaman şad olacaktır. Bizlere düşen bu emanete sımsıkı sahip çıkmaktır" diye konuştu.

Denizlili 2 bin 514 şehidin kayıtları bu sergide
Denizlili 2 bin 514 şehidin kayıtları bu sergide
Denizlili 2 bin 514 şehidin kayıtları bu sergide
Denizlili 2 bin 514 şehidin kayıtları bu sergide

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEMİH CAN YILMAZ

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