Denizli Ünlü Oyuncu Kaynarca: "Dünyada Yaşarken Helvası Dağıtılan Tek Aktörümdür"

Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı İşletme Kulübü'nün düzenlediği "İş Dünyasında Hedef: Girişimcilik ve Liderlik" konulu konferansa konuşmacı olarak katılan ünlü sanatçı Oktay Kaynarca, öğrencilere yönelik söyleşisinde, Kurtlar Vadisi dizisinde oynadığı Çakır karakterinin ölmesinin ardından yaşananlarla ilgili "Dünyada yaşarken, selası okunup cenaze namazı kılınan ve helvası dağıtılan ilk aktörümdür herhalde" dedi.

OTOKOÇ OTOMOTİV MALİ İŞLER GENEL MÜDÜR YARDIMCISI'NDAN, PİYASAYA DAİR ÖNGÖRÜLER

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı İşletme Kulübü tarafından Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen İş Dünyasında Hedef: Girişimcilik ve Liderlik konulu konferansta, Koç Holding Otokoç Otomotiv Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Önder Kutman ve ünlü sanatçı Oktay Kaynarca, öğrencilerle buluştu. Çok sayıda öğrencinin katıldığı söyleşide, sahneye önce Koç Holding Otokoç Otomotiv Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Önder Kutman çıktı. Kutman, 2019 yılının otomotiv pazarı için iyi gitmeyeceğini düşündüklerini belirterek, "2015-2016 ve 2017 yıllarında 1 milyon seviyelerine ulaşan otomotiv pazarı, bu yıl alınan tedbirler ve ÖTV, KDV indirimleriyle herhalde 600 bin seviyelerinde kapanmış olacak. Bu tedbirler alınmamış olsaydı, bizim tahminimiz 500 binlerdeydi. Fakat öne çekilmiş bir talep var. Önümüzdeki yılın otomotiv satışı açısından daha kötü olacağını düşünüyoruz. Koç Grubu olarak, 400 binler seviyesinde otomotiv piyasası öngörüyoruz" dedi.

"YÖNETMEN DİKTATÖR OLMAK ZORUNDADIR"

Daha sonra ünlü sanatçı Oktay Kaynarca, söyleşi için sahneye çıktı. Öğrencilerden yoğun alkış alan Kaynarca, öğrencilerle soru cevap şeklinde söyleşi yaptı. Öğrencilerden gelen soruları yanıtlayan Kaynarca, sinema ve tiyatronun diktatörlük içerdiğini ifade ederek, "Tiyatro ve sinema aslında bildiğiniz diktatör işidir. İş, bittiğinde hesabı yönetmene sorarlar. Çok demokratik bir şey değildir sanat. Dışarıdan bakıldığında aslında demokrasiyi anlatır, ama yapılma ve hayata geçirilme şekli çok demokratik değildir. Bütün hesabını sorarlar, yönetmen diktatör olmak zorundadır" dedi.

"DÜNYADA HELVASI DAĞITILAN İLK AKTÖRÜM"

Söyleşi sırasında bir öğrencinin, Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Çakır karakteriyle ilgili sorusu üzerine konuşan Kaynarca, "Dünyada yaşarken selası okunup cenaze namazı kılınan ve helvası dağıtılan ilk aktörümdür herhalde. Bazen yolculuklar biter ve yenisi başlar. Kurtlar Vadisi dizisini tam zamanında bırakmış olduğumu düşünüyorum. Bazen zamanı doğru tutturamazsanız tadı kaçar. Çünkü önünüzde yapacağınız çok işler olmak zorunda. Ben 80 yaşında bile proje yapacağımı düşünüyorum" dedi. Dizilerde oynadığı karakterin normal hayatıymış gibi algılandığını da ifade eden Kaynarca, "Yaptığımız işi doğala çekmeye çalışıyoruz, sahici olmaya çalışıyoruz. 'Stop' dendiği zaman sırtımızdaki ceketi çıkarıp asarız. Kendi kimliğimizle sokağa çıkmak zorundayız, onun dışında deliliktir. Oynadığınız karakterle sokakta yürürseniz deli olursunuz, öyle de gözükmüyorum galiba. Magazine malzeme olmayınca, insanlarda sizi görmeyince sanırım öyle algılanıyor" diye konuştu.