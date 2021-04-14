Denizli'nin güzelliklerine hayran kaldılar
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Denizli'nin güzelliklerine hayran kaldılar

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Denizli'nin güzelliklerine hayran kaldılar

Motosikletiyle Türkiye'yi karış karış gezerek ülkemizin güzelliklerini "Benim Şehrim" programıyla anlatan önceki dönem Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen bu kez ekranlara Ege'nin gözbebeği Denizli'yi taşıdı.

Motosikletiyle Türkiye'yi karış karış gezerek ülkemizin güzelliklerini "Benim Şehrim" programıyla anlatan önceki dönem Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen bu kez ekranlara Ege'nin gözbebeği Denizli'yi taşıdı. Başkan Osman Zolan'ın eşlik ettiği Tüzmen, Denizli'nin güzelliklerine hayran kaldı.

Sporcu kişiliği ve motosiklet tutkusuyla ekranların sevilen yüzü olan önceki dönem Dış Ticaret ve Gümrüklerden Sorumlu Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, bir televizyon kanalında yayınlanan "Kürşat Tüzmen ile Benim Şehrim" programında Denizli'yi anlattı. Tüzmen'in seyahat ve gezi programına Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan eşlik etti. İki gün süren Denizli programında efe kıyafeti giyip Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde Başkan Zolan ile birlikte zeybek oynayan Tüzmen, Çamlık Mesireliği'nde de Denizli Valisi Ali Fuat Atik ile bir araya geldi. Daha sonra şehir merkezinde tekstilin kalbi olarak bilinen Babadağlılar Çarşısı'nı gezen Tüzmen ve Başkan Zolan, burada vatandaşlarla sohbet ederek esnafa hayırlı işler diledi.

Teleferik ile 1500 metre rakıma

Tüzmen, Laodikya'nın ardından 1500 metre rakımda bulunan Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası'na çıktı. Denizli'de sosyal yaşamın vazgeçilmez renklerinden biri haline gelen Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası'nın muhteşem manzarası ve eşsiz doğasına hayran kalan Tüzmen, Başkan Zolan'dan tesis hakkında bilgi aldı. Önceki dönem Devlet Bakanı Tüzmen ev sahipliğinden dolayı Başkan Osman Zolan'a teşekkür ederek, yurdun cennet köşelerinden biri olan Denizli'ye bir kez daha hayran kaldığını dile getirdi. Denizli'nin değerlerini ekranlara taşıyarak milyonlarla buluşturacaklarını kaydeden Tüzmen, kentte muhteşem projeler hayata geçiren Başkan Zolan'ı tebrik etti. Başkan Zolan ise önceki dönem Devlet Bakanı Tüzmen'i ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, program yayınını sabırsızlıkla beklediklerini söyledi. Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Denizli'nin güzelliklerini görmek isteyen tüm vatandaşları kente davet eden Başkan Zolan, emeği geçen herkese teşekkür etti. - DENİZLİ

Denizli'nin güzelliklerine hayran kaldılar
Denizli'nin güzelliklerine hayran kaldılar
Denizli'nin güzelliklerine hayran kaldılar
Denizli'nin güzelliklerine hayran kaldılar
Denizli'nin güzelliklerine hayran kaldılar
Denizli'nin güzelliklerine hayran kaldılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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