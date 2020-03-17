DENİZLİ Laodikya'da 1750 yıllık freskli duvar ayağa kaldırıldı
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Celal Şimşek, Laodikya, Denizli, İncil, Güncel

DENİZLİ Laodikya'da 1750 yıllık freskli duvar ayağa kaldırıldı

Laodikya'da 1750 yıllık freskli duvar ayağa kaldırıldıDENİZLİ'deki Laodikya Antik Kenti'ndeki, M.Ö. 494 yılında meydana gelen depremde yıkıldığı belirlenen 52 metre uzunluğunda, 9 metre yüksekliğindeki üzerinde freskler bulunan 1750 yıllık duvar, yeniden ayağa kaldırıldı.

17.03.2020 17:32 | Son Güncelleme: 17.03.2020 17:37
DENİZLİ Laodikya'da 1750 yıllık freskli duvar ayağa kaldırıldı

Laodikya'da 1750 yıllık freskli duvar ayağa kaldırıldı

DENİZLİ'deki Laodikya Antik Kenti'ndeki, M.Ö. 494 yılında meydana gelen depremde yıkıldığı belirlenen 52 metre uzunluğunda, 9 metre yüksekliğindeki üzerinde freskler bulunan 1750 yıllık duvar, yeniden ayağa kaldırıldı.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan ve İncil'de adı geçen 7 kiliseden birinde içinde yer aldığıLaodikya Antik Kenti'nde, Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek'in başkanlığındaki ekip tarafında 2003'ten bu yana kazı ve restorasyon çalışmaları devam ediyor.

İncil'de adı geçen 7 kiliseden birinin bulunduğu, Hıristiyanlar için kutsal sayılan ve M.Ö. 5 bin 500'den M.S. 7'nci yüzyıla kadar yaşamın sürdüğü tespit edilen antik kentte, milattan sonra 494 yılında meydana gelen depremde yıkılan 1750 yıllık duvar ayağa kaldırıldı. Yaklaşık 1.5 yıllık çalışmanın sonucunda, toprak altından çıkarılan, üzerinde fresklerin bulunduğu, traverten bloklar yeniden eski haline kavuştu.

Nisan ayında ziyarete açılması beklenen duvarda, renkli boyalarla yapılan, zenginliği simgeleyen korint başlıklı sütunların yer aldığı panolar, figüratif çizimler ve resimler ile kompozisyonlar dikkat çekiyor.

'ÜLKE TURİZMİNE ÇOK BÜYÜK BİR KATKI SAĞLAYACAK'

Laodikya Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, ülkedeki en büyük kurumsal kazı ekibiyle birlikte Laodikya Antik Kenti'nde 12 yıldır çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyledi. Ekip olarak duvarı yeniden eski haleni getirebilmek için hummalı bir şekilde titizlikle çalıştıklarını belirtip, "52 metre uzunluğunda, 9 metre yüksekliğinde, 10 sıra halinde yıkılmış olan duvardaki freskleri ayağa kaldırdık. Üst koruma çatısını yaptık ve perdelerini inşa ettik. Burası M.Ö. 494 yılı depreminde tamamen Antik Kent'in yıkılan bölümünün moloz döküntü alanı olmuş. Tamamen sütunlarıyla ve duvarlarıyla yıkılmış bir alanı hem ayağa kaldırdık. Hem de koruma önlemlerini aldık. Burası hem Denizli hem de ülke turizmine çok büyük bir katkı sağlayacak" dedi.

'DÜNYADAKİ TEK ÖRNEK LAODİKYA'

Burayı gören insanlar için estetik ve alanın daha ferah olmasını sağlayan kentin gücünü ve zenginliğini gösteren duvar süslemelerini Laodikya'da ortaya çıkardık. Nisan ayı itibariyle Laodikya'da bulunan dünyanın en geniş fresklerle süslenmiş duvarı, ziyarete açılacak. Freskli duvar örneklerini Girit'teki saraylarda, Pompei'de görebilmek mümkün. Bu kadar geniş ve devasa bir alanın süslendiği dünyadaki tek örnek Laodikya" diye konuştu.

DENİZLİ Laodikya'da 1750 yıllık freskli duvar ayağa kaldırıldı

Kaynak: DHA

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DENİZLİ Laodikya'da 1750 yıllık freskli duvar ayağa kaldırıldı

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