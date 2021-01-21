Denizli İl Sağlık Müdürü Öztürk: "13 bine yakın sağlık çalışanımız aşısını oldu"
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Denizli İl Sağlık Müdürü Öztürk: "13 bine yakın sağlık çalışanımız aşısını oldu"

21.01.2021 16:47 | Son Güncelleme: 21.01.2021 16:50
Denizli İl Sağlık Müdürü Öztürk:

Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, Sağlık Bakanlığınca belirlenen Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi kapsamında kentteki 13 bine yakın sağlık çalışanının aşılandığını bildirdi.

Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, Sağlık Bakanlığınca belirlenen Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi kapsamında kentteki 13 bine yakın sağlık çalışanının aşılandığını bildirdi.

Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, 14 Ocak Perşembe günü ülke genelinde başlatılan aşılama çalışmalarının Denizli'de de devam ettiğini belirtti.

Koronavirüsle mücadelede en etkili silahın aşı olduğunu vurgulayan Öztürk, şunları kaydetti:

"Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile mücadelede Denizli'de aşılama çalışmaları salgında en ön cephede mücadele eden sağlık çalışanları ile başladı. Kamu, özel, üniversite hastaneleri, aile sağlığı merkezleri, eczaneler ve özel muayenelerdeki sağlık çalışanlarımız aşıya yoğun ilgi gösterdi. 13 bine yakın sağlık çalışanımız aşısını oldu. Koronavirüsle mücadelede büyük öneme sahip aşılama konusunda aşılarını yaptırarak örnek olan tüm sağlık çalışanlarımıza tekrar teşekkür ediyorum. Tedbirlerde olduğu gibi aşılamada da toplumun büyük çoğunluğunun aşı olması gerekiyor."

Aşılama çalışmalarına Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği aşılama takvimine göre devam ettiklerini belirten Öztürk, açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Aşılama çalışmaları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı resmi ve özel huzurevleri, engelli bakım merkezleri ve koruma evleri gibi kuruluşlarda kalan kişiler ve personellerle devam ediyor. Bu doğrultuda bu merkezlerde kalan ve onların bakımından sorumlu kişilerin aşılama işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Yine müdürlüğümüz, ilçe sağlık müdürlüklerimiz ve tüm aile hekimlerimiz koordineli olarak 90 yaş ve üzeri ve onlarla aynı hanede yaşayan varsa 80 yaş üzeri vatandaşlarımızı arayarak aşı olmak isteyenleri belirliyor. Aşı yaptırmak isteyen vatandaşlarımıza sağlık ekiplerimizi yönlendirerek evlerinde aşılarını yapıyoruz. Bugün de yine 85 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımız Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nden (MHRS) randevularını alarak aşılarını yaptırabilecek. İnşallah aşı ve tedbirlerle yakında normal hayata döneriz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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