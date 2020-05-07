Ameliyatı için kredi çekmek isteyen yaşlı adamın başına gelmeyen kalmadı
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Ameliyatı için kredi çekmek isteyen yaşlı adamın başına gelmeyen kalmadı

Ameliyatı için kredi çekmek isteyen yaşlı adamın başına gelmeyen kalmadı
07.05.2020 09:20 | Son Güncelleme: 07.05.2020 09:40

Fıtık ameliyatı olmak için kredi çekmek isterken dolandırılan yaşlı adamın emekli maaşına el konuldu. 13 aydır maaş alamadığını söyleyen talihsiz adam, şimdilerde hayatını bir konteynerde sürdürüyor.

Denizli'de fıtık ameliyatı olmak için kredi çekmek isteyen emekli Ali Humbul (62), "emekliye kolay kredi" ilanı aracılığıyla iletişime geçtiği biri kadın 2 kişi tarafından dolandırıldı. Dolandırıcıların imzalattığı evraklarla adına kredi çektiği yaşlı adamın emekli maaşının tamamına haciz konuldu. Aylardır maaşından mahrum kalan Humbul, konteynerde yaşam mücadelesi verirken hayırseverlerden yardım bekliyor.

AMELİYATI İÇİN KREDİ ÇEKMEK İSTEDİ

Kale'nin Ortatepe Mahallesi'nde yalnız yaşayan emekli Ali Humbul, bel ve boyun fıtığı rahatsızlıkları nedeniyle 7 yıl önce İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi görmeye başladı. Hastalığı nedeniyle yürümekte zorlanan ve baston kullanarak hayatını sürdüren Humbul, 2018 yılı Kasım ayında ameliyat olmaya karar verdi. Ameliyat öncesi 4 bin liraya ihtiyaç duyan Humbul, internet sitelerinden birinde 'Emekliye kolay kredi' başlıklı ilanı gördü. İnternet sitesi üzerinden 10 bin lira kredi için form doldurdu.

MAAŞI KESİLİNCE DOLANDIRILDIĞINI ANLADI

Ali Burhan Ç. ve Neslihan Ç. tarafından telefonla aranılan Humbul, Ankara'ya çağrıldı. Kredi umuduyla başkentte giden Ali Humbul'a, iddiaya göre ikili çok sayıda evrak imzalattı. Ardından da şartları uygun olmadığı için kredi verilemeyeceğini söyledi. Denizli'ye dönen Humbul, 2019 yılı Mart ayında, 2 bin lira olan emekli maaşının hesabında olmadığını gördü. Bankayla görüşen Humbul'a adına kredi çekildiği, taksitlerin ödenmediği, imzaladığı taahhütname nedeniyle maaşına haciz konulduğu söylendi. Dolandırıldığını anlayan Humbul, Ali Burhan Ç. ve Neslihan Ç. hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ameliyatı için kredi çekmek isteyen yaşlı adamın başına gelmeyen kalmadı

KONTEYNERDE YAŞIYOR

13 aydır emekli maaşını alamayan ve kimsesi olmayan Humbul, kirasını ödeyemediği evden de çıkmak zorunda kaldı. Kaymakamlığın kendisine tahsis ettiği 2 odalı konteynerde yaşamını sürdüren Humbul'un ihtiyaçlarını ise yardımseverler karşılıyor. Bugüne kadar toplam 26 bin lira parayı haczedildiği için alamayan Humbul, yer yatağında yatıp, konteynerde kurduğu sobayla ısınmaya çalışıyor.

"EKMEK PARASINA MUHTACIM"

Çok zor şartlar altında yaşamını sürdürdüğünü belirten Humbul, yetkililere yardım çağrısı yaptı. Ekmek parasına muhtaç olduğunu dile getiren Humbul, "Ankara'ya 10 bin lira kredi çekmek için gittiğimde Ali Burhan Ç. ve Neslihan Ç. aylık 1000 lira geri ödemeyle, 16 ay taksitli kredi için taahhütname imzalattı. Ancak, daha sonra şartlarımın uymadığını söylediler. Tek kuruş almadan döndüm. Daha sonra emekli maaşımı icra yoluyla kestiler. 13 aydır maaşımı alamıyorum. Halen daha borç çıkıyor. Yardıma muhtaç bir haldeyim. Ameliyat olup, sağlığıma kavuşmak için kredi çekmek isterken başıma gelmeyen kalmadı" dedi.

Ameliyatı için kredi çekmek isteyen yaşlı adamın başına gelmeyen kalmadı

Kaynak: DHA

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