Denizli'deki 4.2 ve 6 büyüklüğündeki iki depremin ardından olay yerinden ilk görüntüler

08.08.2019 15:32

Denizli'de saat 14.19'da 4,2 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Bu depremden 6 dakika sonra Denizli'de saat 14.25'te merkez üssü Bozkurt ilçesi olan 6.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Vatandaşların paniği ve korkusu kameralara yansırken, depremde can kaybı yaşanmadı.

İzmir'in ardından Denizli'de 4.2 ve 6.0 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Yapılan açıklamala göre depremde can kaybı yaşanmadı. İki büyük depremi değerlendiren uzmanlar, İzmir'deki depremle Denizli'deki depremin bir birinden bağımsız olduğunu söyledi. Yapılan resmi açıklamalara göre depremde can kaybı yaşanmadı ancak yaralılar var.

ENKAZ ALTINDA KALANLAR KURTARILDI

Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, "Can kaybı yok, ufak yaralanmalar var. Çöken evlerin altında kalanlar oldu" diye konuştu. Bölgede arama - kurtarma çalışmalarının başlatıldığı ve enkaz altında kalanların kurtarıldığı ifade edildi.

Çelik ayrıca, "Deprem, 15-20 saniyenin üzerinde sürdü. Pek çok evde hasar var, çatılarda çökme, duvarlarda derin çatlaklar oluştu. Anonslar yapıyoruz, vatandaşların eve girmemesi gerektiğini söylüyoruz. Allah'a çok şükür bir iki ev yıkılmasına rağmen herhangi bir ölümlü veya ağır yaralı vakamız söz konusu değil." dedi.

5 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk ise deprem bölgesinde 6 kişinin hastanelere kaldırıldığını açıkladı. Hastaların sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Öztürk, "6 kişiden 5'i korktuğu ve paniğe kapıldığı için hastanede. Bir kişi de pencereden atlamış, hafif yaralanma söz konusu. Ölüm ya da ağır yaralanma söz konusu değil." dedi.

Öztürk, tüm sağlık ekiplerinin bölgeye intikal ettiğini ve sağlık hizmeti konusunda sorun yaşanmadığını dile getirdi.

Bölgeden ilk görüntüler;