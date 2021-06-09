Denizli'de tur otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı öğrenci var
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Denizli'de tur otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı öğrenci var

Denizli'de tur otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı öğrenci var
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'de yağıştan dolayı kayganlaşan zeminde tur otobüsü yan devrildi.

Denizli'de yağıştan dolayı kayganlaşan zeminde tur otobüsü yan devrildi. Kazada yaralanan öğrencilerin olduğu öğrenildi.

Kaza, Kale ilçesi Muğla karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Muğla karayolunda yağışın ardından ıslanan zeminde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tur otobüsü yan devrildi. Otobüste bulunan çok sayıda öğrencinin yaralı olduğu belirtiliyor. - DENİZLİ

Denizli'de tur otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı öğrenci var
Denizli'de tur otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı öğrenci var
Denizli'de tur otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı öğrenci var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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