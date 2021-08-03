Denizli'de traktörünü alevlerin arasında bırakıp yanmaktan kurtulan Köylüoğlu, o anları anlattı Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Denizli'de traktörünü alevlerin arasında bırakıp yanmaktan kurtulan Köylüoğlu, o anları anlattı Açıklaması

Denizli'de traktörünü alevlerin arasında bırakıp yanmaktan kurtulan Köylüoğlu, o anları anlattı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Güncel

Denizli'nin Buldan ilçesinde çıkan orman yangınında kolları yanan Süleyman Köylüoğlu, traktörünü alevlerin arasında bırakıp kendini zor kurtardığını söyledi.

Denizli'nin Buldan ilçesinde çıkan orman yangınında kolları yanan Süleyman Köylüoğlu, traktörünü alevlerin arasında bırakıp kendini zor kurtardığını söyledi.

Türlübey Mahallesi yakınlarındaki ormanlık arazide çıkan ve rüzgarın etkisiyle geniş bir alanda etkili olan yangında ekiplerin çalışmalarına mahalle sakinleri de destek verdi. Bazı köylüler, iş makineleri ve traktörleriyle çalışmalara katıldı.

Yangın çıktığı anda söndürme çalışmasına koşan ve traktörünün tankeri ile su taşıyan 44 yaşındaki Köylüoğlu'nun kolları ve başında yanık oluştu. Traktörü ise alevlerin arasında kalarak demir yığınına döndü.

Köylüoğlu, AA muhabirine, mahallenin yakınında yangın çıkması üzerine tankere su doldurarak traktörü ile bölgeye gittiğini söyledi.

Alevlerin olduğu bir alanda itfaiyecilerin susuz kaldıklarını ve su istediklerini dile getiren Köylüoğlu, şunları ifade etti:

"Feryat ediyorlar, su istiyorlardı. Tankerle yeni gelmiştim. Ekipler su ile yangına müdahale etsin diye gitmek zorunda kaldım. İtfaiyeci çok çabalıyordu. Oraya ulaştığımda itfaiye bir şey söyledi. Ne söylediğini tam anlayamadım ama hemen alevler saniyeler içinde yükseldi. Kollarımın eridiğini gördüm, geri gitmek istedim gidemedim. Bir iki defa manevra yaparken kollarım yandı. Sonra traktörü bırakıp kaçmak zorunda kaldım."

Çevredekilerin kendisini ambulansa götürdüklerini anlatan Köylüoğlu, "İlk müdahalenin ardından Buldan Devlet Hastanesine kaldırdılar. Sağ olsunlar orada tedavi olup hemen geri geldim. Çünkü burada evim tehdit altındaydı. Ona yardımcı olmaya çalıştık, elimizden geldiği kadar. Gece de sabaha kadar uyumadık, nöbet bekledik. İtfaiyeci arkadaşlar da sağ olsunlar çok emek verdiler. Sabaha kadar söndürme çalışmalarına devam ettiler." dedi.

"Taksitlerini bitirdik diye seviniyorduk"

Traktörü 2013'te kredi ile aldığını belirten Köylüoğlu, "Traktörün ödemesi geçen yıl bitmişti. Seviniyorduk taksitlerini bitirdik diye. İşte sevincimiz kursağımızda kaldı. Alevlerin içinde kalan traktörü terk etmek zorunda kaldım. 5-10 saniye daha terk etmesem orada kalacak, yanacaktım. Ellerimin, her tarafımın yandığını hissediyordum artık. Kimsenin de yardıma gelme şansı yoktu. Çünkü alev her tarafımızı sarmıştı." diye konuştu.

Köylüoğlu, tarlalarındaki kekiği hasat ettiklerini ancak tütün ekili alanda zararlarının olduğunu aktardı.

"Kurtulduğuna şükrettik"

Gözyaşlarını tutamayan Köylüoğlu'nun annesi Ümmü Köylüoğlu da "Yangını duyunca 'Koş kuzum yangına' dedim çocuğuma. Gitti oraya. İtfaiyeye su ulaştırmak isterken oradan çıkamamış. Kolları, ensesi yanmış. Motor kalmış ateşin içinde tankerle. Her şeyleri orada yanmış. Kurtulduğuna şükrettik. Motorun borcunu güçlükle ödediydi, lastiğini değiştirmişti. Motorun iskeletini görmeyeyim diye o tarafa gitmiyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

Antalya, Muğla ve Isparta'da mücadele devam ederken yangın Uşak'a da sıçradı
Antalya, Muğla ve Isparta'da mücadele devam ederken yangın Uşak'a da sıçradı
DHA YURT BÜLETİ - 9
DHA YURT BÜLETİ - 9
KÖPEKLERİ EVİN ÖNÜNDEN AYRILMADI
KÖPEKLERİ EVİN ÖNÜNDEN AYRILMADI
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mustafa Varank Ömer Halisdemir Bekir Pakdemirli Jülide İskenderoğlu
Magazin Ece Erken Demet Akalın Burcu Biricik Mohammed Al Saloussi
Spor Muslera Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Denizli'de traktörünü alevlerin arasında bırakıp yanmaktan kurtulan Köylüoğlu, o anları anlattı Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.8.2021 13:35:57. #1.16#

title