Denizli'de "Sudan Koyun Geçirme" yarışması için Büyük Menderes'e tankerle su taşındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Denizli'de "Sudan Koyun Geçirme" yarışması için Büyük Menderes'e tankerle su taşındı

Denizli'de 'Sudan Koyun Geçirme' yarışması için Büyük Menderes'e tankerle su taşındı
Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Kültür Sanat

Denizli'nin Çal ilçesinde yarın 848'incisi düzenlenecek "Sudan Koyun Geçirme ve Çoban Bayramı" etkinliği için kuraklık nedeniyle suları çekilen Büyük Menderes Nehri'ne yaklaşık 200 tanker su taşındı.

Denizli'nin Çal ilçesinde yarın 848'incisi düzenlenecek "Sudan Koyun Geçirme ve Çoban Bayramı" etkinliği için kuraklık nedeniyle suları çekilen Büyük Menderes Nehri'ne yaklaşık 200 tanker su taşındı.

Çobanların sürülerini nehirden karşıya geçirmekteki maharetlerini yarıştırdıkları geleneksel etkinlik, bu yıl kuraklık gölgesinde düzenleniyor.

Nehrin, etkinliğin düzenlendiği Aşağıseyit Mahallesi Köprübaşı mevkisinden geçen bölümünde normalde 1,5 metre olması gereken suyun taban seviyesine kadar çekilmesi üzerine Çal Belediyesi ekipleri bir gölet oluşturarak tankerle su taşıdı.

Çal Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, koyunların suya atlayacağı bölüme yaklaşık 200 tanker su taşındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Fethi Akcan, asırlardır devam eden geleneği sürdürmeye çalıştıklarını, yarınki buluşma için tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirtti.

Bu yıl kuraklık nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını aktaran Akcan, Işıklı Barajı'ndan bir günlüğüne su salınması talebine rağmen su alamadıklarını öne sürdü.

Akcan, "Aylardır Menderes yatağında su yok. Şimdi bu önemli gelenek için 1 günlüğüne su istiyoruz ama o suyu da vermediler. Üstelik sulama sezonu bitmiş. Barajda fazla su olmadığını biz de biliyoruz ama 1 günlüğüne su bırakılsa ne olurdu? Biz de geleneği devam ettirmek için koyunların suya atlayacağı yerin ön kısmını çevirip alana tankerlerle su taşıdık. Taşıma suyla bu değirmeni döndüreceğiz." diye konuştu.

Öte yandan etkinlik kapsamında düzenlenmesi planlanan ancak iptal edilen konser ve çobanlara verilecek hediyeler için ayrılan bütçenin Manavgat ve Muğla'daki yangınlarda mağdur olan Yörük ailelerine bağışlanacağı belirtildi.

Yarın düzenlenecek yarışmada 50'yi aşkın çoban, "elci" adını verdikleri ve mora boyadıkları baş koyunları öncülüğündeki sürülerini nehirden geçirmeye çalışacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hamid Karzai Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Düm Tek Tek Kaan Yıldırım Celil Nalçakan Mahsun Kırmızıgül
Spor Marcao Muslera Arda Turan Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Denizli'de "Sudan Koyun Geçirme" yarışması için Büyük Menderes'e tankerle su taşındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.8.2021 12:11:43. #1.15#

title