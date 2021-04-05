Denizli'de sivil toplum kuruluşları, bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki gösterdi

Denizli'de Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) öncülüğünde bir araya gelen çok sayıda sivil toplum kuruluşu, bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki gösterdi.

Denizli'de Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) öncülüğünde bir araya gelen çok sayıda sivil toplum kuruluşu, bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki gösterdi.

15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanında ortak basın açıklamasını okuyan TÜGVA Denizli İl Temsilcisi Fatih Gün, kendisini millet iradesinin üzerinde gören bir grup emekli amiralin, vesayet dönemlerine özlem duyan açıklamalarıyla devletin kurumlarının milletin hizmetinde olmasından duyulan rahatsızlığı açık ettiklerini belirtti.

Milletin inancından, iradesinden, medeniyet değerlerinden kopmuş, millete yabancılaşmış bir zihniyetin taşıyıcısı olan bu asker emeklilerinin siyasete ve millet iradesine müdahale etme niyetlerini beyan ettiklerini vurgulayan Gün, şunları söyledi:

"15 Temmuz'da kursaklarında kalan heveslerini, FETÖ ayarlı açıklamanın satır aralarına gizlenmiş bir şekilde görüyor, kirli niyetlerini not ediyoruz. 15 Temmuz gecesi bütün vahşetiyle uygulanan ihanet planlarının milletimizin çelik göğsüne çarparak nasıl suya düştüğünü hatırlatıyor, bu açıklamayla aşikar edilen kirli niyetlerin de aynı şekilde milletin maşeri vicdanında mahkum edilerek tarihin kirli sepetine gönderildiğini, gönderileceğini ilan ediyoruz. Türkiye artık darbecilerden hesap sorulan bir ülkedir. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 103 amiral eskisi ve açıklamaları hakkında soruşturma başlatmış olmasını yerinde buluyor, faillerle birlikte iştirakçileri ve azmettiricileri de ortaya çıkaracak bir hukuki sürecin işleyeceğine inanıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu