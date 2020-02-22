Denizli'de sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
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Denizli'de sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

Denizli'de etkili olan sis, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

22.02.2020 15:28 | Son Güncelleme: 22.02.2020 15:28
Denizli'de sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

'de etkili olan sis, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Kent genelinde yüksek kesimlerde kar etkili olurken, Denizli-Antalya kara yolu mevkisinde ise sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

Zaman zaman tipinin de etkili olduğu kara yolundaki araçlar güçlükle ilerledi.

Bu arada, trafik ekipleri de bölgede denetim yaparak, sürücülere hız ve takip mesafesi konusunda uyarılarda bulundu.

Yoğun sisin ayrıca, Denizli-Uşak kara yolu Zıpır Yokuşu mevkisinde de ulaşımı olumsuz etkilediği belirtildi.

Kaynak: AA
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