Denizli'de Orman Yangını Devam Ediyor

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle yaklaşık 100 ila 150 hektarlık ormanlık alanı yandı, üç köy boşaltıldı.



Denizli'nin Sarayköy ilçesi Tekkeköy, Kabaağaç ve Tırkaz Mahallelerindeki ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle yaklaşık 100 ila 150 hektarlık alana yayıldı. Yangın dolayısıyla çevrede bulunan üç köy boşaltıldı. Yangına gece havanın karanlık olması ve rüzgarın esmesi nedeniyle 2 yangın söndürme uçağı ile 3 yangın söndürme helikopteri uçağı ara verirken, karadan 21 arazöz, 17 ilk müdahale aracı, 2 dozer ve çok sayıda orman işçisi ile mahalleliler söndürme çalışmalarına katıldı.



Öte yandan büyük bir alana yangın yerinde inceleme yapan Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş ters esen rüzgar nedeniyle kısa sürede yangın alanında mahsur kaldı. Başkan Özbaş ve beraberindekiler yara almandan olay yerinden kurtarıldı. Yangına söndürme için Isparta, Uşak, Afyonkarahisar, Muğla'dan takviye araçları sevk edildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE ve polis ekibi sevk edildi.



Yangına müdahale eden 2 itfaiye eri ile orman işçisi 112 Acil ekipleri tarafından Denizli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.



"Tıknaz, Kabaağaç ve Tekkeköy Mahalleleri boşaltıldı"



Yangın hakkında bir açıklama yapan ve güvenlik amacıyla köylerin boşaltıldığını aktaran Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, "Herhangi bir sıkıntı yok. Tıknaz, Kabaağaç ve Tekkeköy Mahallelerimiz boşaltıldı. Şu an insan gücüyle bu yangının önlenmesi imkansız. Havanın kararmasıyla uçak ve helikopterle yapılan söndürme işlemi sonlandırıldı. Dolayısıyla dua ediyoruz. Yangın rüzgarın etkisiyle her tarafa yayılıyor. Tırkaz Mahallemizde hayvanlarımız tehlike altında. Yol bir ara kapandı. AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın yerinden inebildim. Sağlımızda çok şükür bir şey yok" dedi.



Bakan Zeybekci'ye telefon ile bilgi verdi



Öte yandan AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, yangın bölgesine yakın bulunan Tıknaz köyüne gelerek, Denizli Orman Bölge Müdürü Mustafa Korucu'dan bilgi aldı. Tin daha sonra telefon ile Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'ye bilgi verdi. Bakan Zeybekci, tüm ekibin çalıştığını konuyu buradan takip ettiğini kaydederek, "Allah beterinden saklasın, Allah kolaylık versin. Günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan uçak ve helikopterlerle müdahaleye başlanır. İnşallah bu afetten Denizli'miz zarar görmeden kurtulur" dedi.



Burada gazetecilere açıklama yapan Tin, "Kesin olmamakla birlikte 150 hektardan fazla bir alan yanmış durumda. Şu anda yangın söndürme çalışmaları devam ediyor" dedi.



Yangının genel olarak kontrol altına alındığını belirten Denizli Orman Bölge Müdürü Mustafa Korucu, "Özellikle dışarıdan gelen arazözlerimizi belirli bir alana dizip soğutma çalışmalarını yapıp sabah hava araçlarımızla birlikte kesin bir netice alacağız. Şu an kontrol altına aldık ama gece olduğu için kesin bir şey söyleyemiyoruz" diye belirtti.



Yangının söndürme çalışmaları devam ediyor. - DENİZLİ