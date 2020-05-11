Denizli'de koronavirüs tedbirleri kapsamında maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
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Denizli'de koronavirüs tedbirleri kapsamında maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı

Denizli'de koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında; pazar yerleri, marketler ve toplu taşıma araçlarının yanı sıra bundan böyle cadde, sokak, park ve AVM gibi tüm açık ve kapalı alanlarda maske kullanımı zorunlu hale getirildi.

Denizli'de koronavirüs tedbirleri kapsamında maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
11.05.2020 18:38 | Son Güncelleme: 11.05.2020 18:57

Denizli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tüm alanlarda maske takmak zorunlu hale getirildi.

Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunun yeni kararlar aldığı belirtildi.

Bu kararlara göre maske kullanımı; pazar yerleri, marketler, toplu çalışılan iş yerleri ve toplu taşıma araçlarının yanı sıra bundan böyle cadde, sokak, park, alışveriş merkezi gibi tüm açık ve kapalı alanlarda zorunlu hale geldi.

Vatandaşların evlerinden çıktıkları andan itibaren maske kullanmak zorunda olduğunun belirtildiği açıklamada, ticari taksi durakları ve taksi olarak kullanılan araçların, en az haftada bir kez olacak şekilde düzenli aralıklarla temizleneceği ve dezenfekte edileceği ifade edildi.

TAKSİ ŞOFÖRLERİ DE ARAÇ İÇİNDE MASKE TAKACAK

Taksilerde gerektiğinde ibraz edilmek üzere yetkili merci tarafından düzenlenmiş "aracın dezenfekte edildiği tarihi gösteren belgenin" bulundurulacağı ifade edilen açıklamada, taksi şoförlerinin de araç içinde maske takmalarının zorunlu olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, "Hizmet sunulan her müşteriden sonra trafik kurallarına uygun bir alanda veya durakta, müşterilerin temas edebileceği kapı kolu, cam açma düğmesi, koltuk ve yerlerin silinmesine, dezenfekte edilmesine ve araç içerisinin havalandırılmasına karar verildi." ifadelerine yer verildi.

Denizli'de tüm alanlarda maske takmak zorunluluğu getirildi

YASAĞI İHLAL EDENLERE İDARİ PARA CEZASI VERİLECEK

Alınan kararlara uymayanlara, ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verileceğinin bildirildiği açıklamada, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verildiği de belirtildi.

Denizli'de tüm alanlarda maske takmak zorunluluğu getirildi

AYDIN'DA DA MASKE TAKMAK ZORUNLU HALE GELDİ

Aydın Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği, normalleşme süreci boyunca herkesin sokağa çıkarken maske takması zorunlu hale getirildi.

Açıklamada, "Kişiler arasında sosyal mesafeyi koruyacak şekilde hareket edilmelidir. Alınan kararlara uymayan vatandaşlara cezai müeyyide uygulanacaktır" ifadelerine yer verildi.

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Denizli'de koronavirüs tedbirleri kapsamında maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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