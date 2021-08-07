Denizli'de komandolar yangına karşı milli parkta devriye gezip, cam atık topladı
Denizli'de jandarmaya ait komando birliği, milli parkta devriye gezerek orman yangınına sebep olabilecek cam atıkları topladı.
Denizli'de jandarmaya ait komando birliği, milli parkta devriye gezerek orman yangınına sebep olabilecek cam atıkları topladı.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Asayiş Komando Bölüğü, geçen 1 Ağustos günü ve 5 Ağustos Perşembe günü 2 kez çıkan yangınlara karşı Honaz Dağı Milli Parkı'nda kamp kurdu.
Ekiplerin ve bölge halkının müdahalesiyle kısa sürede söndürülen Honaz'daki yangıların ardından birlikler, Honaz Dağı Milli Parkı'nda devriye görevi başlattı.
Girişe izin verilmeyen milli parktaki ormanlık alanda nöbet tutan yaklaşık 50 komando, muhtemel yangınlara karşı bölgede görev yaparken, yoldan geçiş sırasında şüpheli gördükleri araçlarla sürücü ve yayaların kimliklerini kontrol ediyor.
Bir süre daha milli parkta görevini sürdürecek komandoların, piknikçilerin bıraktıkları yangına sebep olabilecek cam atıkları topladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu