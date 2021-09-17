Denizli'de eğitim-öğretim haftası törenle kutlandı - Haberler
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Denizli'de eğitim-öğretim haftası törenle kutlandı

İhlas Haber Ajansı / Fadıl Pişkin - Haberler | Yerel

Denizli'de eğitim-öğretim haftası törenle kutlandı Denizli'de Eğitim-Öğretim Haftası, Havva-Süleyman Yağlıca Ortaokulu'nda düzenlenen törenle kutlandı.

Denizli'de eğitim-öğretim haftası törenle kutlandı

DENİZLİ - Denizli'de Eğitim-Öğretim Haftası, Havva-Süleyman Yağlıca Ortaokulu'nda düzenlenen törenle kutlandı. Açılış konuşmasını yapan Milli eğitim Müdürü Süleyman Ekici, "797 okulda 183 bin 257 öğrencimiz ve 14 bin 834 öğretmenimizle birlikte yeni bir eğitim-öğretim yılına başlamanın heyecanı, sorumluluğu ile hayırlı bir eğitim yılı diliyorum" dedi.

İlköğretim Haftası İl Kutlama Programı Merkezefendi Havva-Süleyman Yağlıca Ortaokulu'nda düzenlenen törenle gerçekleştirildi. 2021-2022 eğitim-öğretim yılı İlköğretim Haftası Kutlamaları İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici'nin Atatürk Anıtı'na çelenk sunması ile başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması ile devam eden programda İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici İlköğretim Haftası açılış konuşması yaptı. İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici konuşmasında, "Bugün Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 797 okulda 183 bin 257 öğrencimiz ve 14 bin 834 öğretmenimizle birlikte yeni bir eğitim-öğretim yılına başlamanın heyecanı, sorumluluğu ile hayırlı bir eğitim yılı diliyorum. Öğrencilerimizin cıvıl cıvıl sesleriyle okulumuz koridorlarını ve sınıfları doldurmaları en büyük mutluluk bizler için. Bizler, siz öğrencilerimizi çok özledik. Sizlerin de okullarınızı çok özlediğinizi biliyoruz. Uzun bir aradan sonra okullarımız çiçekleri olmayan bir bahçe, suyu olmayan bir dere gibiydi. Geldiniz şenlendik, çiçeklendik, hoş geldiniz" dedi.

"Umudumuz, geleceğimiz, sevgili öğrencilerimiz"

Veli, öğrenci ve öğretmenlerin pandemi kurallarına gereken hassasiyeti göstereceğini inandığını belirten Ekici, "Evinizden sonra en fazla vakit geçirdiğiniz, paylaşmayı, yardımlaşmayı, başarıya arkadaşlarınızla el ele yürümeyi öğrendiğiniz okullarınızın açılmasının mutluluk ve sevincini yaşadığınızı biliyor ve mutluluğunuzu paylaşıyorum. Size sunulan eğitim imkanlarını en iyi şekilde değerlendirerek, kendinizi geleceğe birikimli ve donanımlı şekilde hazırlayarak, ülkemizi ve milletimizi sevindireceğinizi lütfen unutmayınız. 2021-2022 eğitim-öğretim yılında dikkat etmemiz gereken öncelikli konuların başında salgın süreci gelmektedir. Çocuklarımızın sağlıklı ve güvenli bir eğitim- öğretim yılı geçirebilmeleri için, veli, öğretmen ve öğrencilerimiz maske, mesafe ve temizliğe gereken hassasiyeti göstereceğinize inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle; tüm idareci ve öğretmen arkadaşlarıma, öğrencilerime ve ailelerine en içten sevgi ve başarı dileklerimi sunuyor, 2021-2022 eğitim-öğretim yılının hayırlı ve başarılı geçmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici'nin konuşmasının ardından Havva-Süleyman Yağlıca Ortaoklu Öğrencisi Belinay Bilmez günün anlam ve önemi belirten konuşmasını yaptı. Öğrenci Hilal Tarım'ın "Burası Okul Ey Çocuk" isimli şiiri seslendirmesi sonrasında okul müzik öğretmeni öğrencilerin farklı enstrümanlarla eşliğinde farklı müzikler çalındı. Program sonrasında Vali Ali Fuat Atik ve beraberindekiler sınıfları gezerek öğrenciler ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Denizli'de eğitim-öğretim haftası törenle kutlandı

Denizli'de eğitim-öğretim haftası törenle kutlandı

Denizli'de eğitim-öğretim haftası törenle kutlandı

Denizli'de eğitim-öğretim haftası törenle kutlandı
İhlas Haber Ajansı / Fadıl Pişkin - Son Dakika Haberleri
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