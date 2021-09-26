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Denizli'de AK Parti'li Altunbaş'tan, CHP'li Odabaşıoğlu'na tepti Açıklaması

AA / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Politika
Denizli'de AK Parti'li Altunbaş'tan, CHP'li Odabaşıoğlu'na tepti Açıklaması

AK Parti Denizli İl Gençlik Kolları Başkan Vekili İzzet Altunbaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarını astıkları gerekçesiyle belediye başkanlarına yönelik ifadeleri nedeniyle CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu'na tepki gösterdi.

DENİZLİ (AA) - AK Parti Denizli İl Gençlik Kolları Başkan Vekili İzzet Altunbaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarını astıkları gerekçesiyle belediye başkanlarına yönelik ifadeleri nedeniyle CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu'na tepki gösterdi.

Altunbaş, yaptığı yazılı açıklamada, Odabaşıoğlu'nun söz konusu açıklamalarını üzüntü ile karşıladıklarını ifade ederek şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyetimizin tarihinde ilk defa aziz milletimiz tarafından verilen direkt oylar ile sandıktan çıkan Cumhurbaşkanımızı sevmeyebilirsiniz ancak saygı duymak zorundasınız. Biz hiçbir zaman kafa kırmanın derdinde olmadık. Kafanın içindeki gayri milli düşüncelerle mücadele ettik. Biz ellerin kırılması derdinde olmadık. Kime oy verirse versin milletimizin o mübarek ellerini kimsenin kırmasına da müsaade etmeyiz. Milletimizi tehdit etmek aşağılamak hastalığından vazgeçmediğiniz için bu millet size asla destek vermeyecektir. AK Parti Denizli İl Gençlik Kolları olarak size demokrasiye inanmanızı tavsiye ediyoruz. Unutmayın ki hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir."

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, basına kapalı gerçekleşen CHP Merkezefendi ve Honaz ilçe danışma kurulu toplantılarında, makamına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını astığı gerekçesiyle, CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu tarafından tehdit edildiğini ileri sürmüştü.

AA / Mustafa Değirmencioğlu - Son Dakika Haberleri
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