Adliyede oğluna tanıklık yapan yaşlı adam, eski gelini ve ailesi tarafından dövülerek öldürüldü
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Adliyede oğluna tanıklık yapan yaşlı adam, eski gelini ve ailesi tarafından dövülerek öldürüldü

Denizli'de oğlunun eski eşiyle olan nafaka artırımı davası sonrasında, davacı ve yakınlarınca darbedilen 70 yaşındaki kişi, kaldırıldığı hastanede öldü.

Adliyede oğluna tanıklık yapan yaşlı adam, eski gelini ve ailesi tarafından dövülerek öldürüldü
23.07.2020 19:27 | Son Güncelleme: 23.07.2020 20:15

Denizli 4. Aile Mahkemesinde dün, 6 yıl önce boşanan A.A. ile Gökhan Kılınç arasında, çocuklarının nafakasına ilişkin dava görüldü. Koridorda darbedildiği belirtilen Kılınç, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Servergazi Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

BOĞAZINDA DARP İZİ ÇIKTI

Duruşmanın ardından Gökhan Kılınç, adliye koridorunda bekleyen babasının; eski eşi, onun babası ve yeni eşi tarafından darbedildiğini ileri sürerek karakola gidip şikayetçi oldu. Ön otopsi raporunda, kalp krizi sonucu öldüğü belirtilen İsmail Kılınç'ın başında ve boğazında darp izi olduğu bilgisine de yer verildi. Otopsinin ardından İsmail Kılınç'ın cenazesi, yakınları tarafından alınarak Burdur'un Gölhisar ilçesine götürüldü.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINIP TUTUKLANDI

Polis ekipleri Kılınç'ın ölümüyle ilgili, eski eş A.A, babası babası Ü.S, ve A.A'nın yeni eşi H.A'yı gözaltına aldı.

Gökhan Kılınç, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morgu önünde gazetecilere, eski eşi ve yakınlarından şikayetçi olduğunu ifade ederek şunları söyledi: "Eski eşim ile uzun süre önce boşanmıştık. Bana nafaka artırımı davası açtı. Ben mahkemede her şeyi kabul ettim. Ancak duruşma sırasında bunun babası, kendisi ve yeni kocası tehditlerde bulundu. Çıkışta görüşeceğiz dediler. Duruşma sonunda dışarıdan ses gelince çıktığımda babamın yerde yattığını eski karımın benim kendi anneme ve babama vurduğunu gördüm. Babası, yeni eşi ile babamın başını yere vurmuşlar. Boğazını sıkmışlar. Şikayetçi oldum."

Emniyetteki işlemlerinin ardından eski eş A.A, babası Ü.S, ve A.A'nın yeni eşi H.A. adliyeye sevk edildi.
Zanlılar çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA

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