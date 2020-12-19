Denizli Büyükşehir DESKİ'nin online abonelik sistemi çok sevildi

Denizli Büyükşehir DESKİ'nin online abonelik sistemi çok sevildi Başkan Zolan; "Her şey vatandaşlarımızın sağlığı için" Pandemi dolayısıyla içme suyu aboneliği başta olmak üzere birçok işlemi evlerinden çıkmadan yapabilen Denizlililer, Büyükşehir Belediyesi DESKİ'nin vatandaşların ayağına...

Denizli Büyükşehir DESKİ'nin online abonelik sistemi çok sevildi

Başkan Zolan; "Her şey vatandaşlarımızın sağlığı için"

DENİZLİ - Pandemi dolayısıyla içme suyu aboneliği başta olmak üzere birçok işlemi evlerinden çıkmadan yapabilen Denizlililer, Büyükşehir Belediyesi DESKİ'nin vatandaşların ayağına kadar götürdüğü hizmetleri takdirle karşılıyor. Salgına karşı yoğun bir mücadele verdiklerini kaydeden Başkan Zolan, "Her şey vatandaşlarımızın sağlığı için" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün korona virüs tedbirleri kapsamında hayata geçirdiği online hizmetler vatandaşlar tarafından takdirle karşılanıyor. Denizlililer, Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü'ne gitmeden kurumun resmi internet sitesinden birçok işlemini yapabiliyor. Vatandaşlar ev ya da işyerlerinden yapacağı online başvuru ile abonelik işlemleri, abone devir işlemleri, abonelik iptal işlemleri, güvence bedeli işlemleri, su açma kapatma işlemleri, endeks işlemleri, fatura işlemleri, tarife işlemleri, abone bilgi güncelleme işlemleri, sayaç bildirim işlemleri, mühürleme ve plaka işlemleri gibi hizmetleri alabiliyor. Online müracaatın ardından Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ ekipleri vatandaşların ayağına kadar giderek söz konusu başvuru işlemlerini tamamlıyor.

"Kısa sürede gelip sorunumu çözdüler"

Bağbaşı Mahallesi'nde esnaf olan Halil İbrahim Ona, Büyükşehir DESKİ'nin online işlemleri üzerinden su saati ile ilgili sorunu için talepte bulunduğunu anlatarak, "Online müracaatımın ardından Büyükşehir ekipleri kısa sürede gelip sorunumu çözdüler. Teşekkür ederim" dedi.

"Altyapımızı vatandaşlarımıza en iyi hizmeti verebilmek için çok verimli kullanıyoruz"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Büyükşehir Belediyesinin pandemi sürecinin başlangıcından itibaren salgına karşı yoğun bir mücadele içine girdiğini söyledi. Kovid-19 konusunda çok hassas olduklarını, çünkü vatandaşların sağlığının her şeyden önemli olduğunu vurgulayan Başkan Zolan, "Tüm tedbirlerimize had safhada devam ediyoruz. Bu kapsamda Büyükşehir DESKİ ekiplerimiz online başvurularla hizmeti vatandaşımızın ayağına kadar götürüyor. Vatandaşlarımız evinden ya da işyerinden çıkmadan birçok hizmeti online olarak alabiliyor. Teknolojik altyapımızı vatandaşlarımıza en iyi hizmeti verebilmek için çok verimli kullanıyoruz. Emek veren katkı sağlayan tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim. Bu günleri inşallah birlik ve beraberlik içerisinde atlatacağız" diye konuştu.

Online başvuru ve işlemler nasıl yapılıyor?

Vatandaşların www.deski.gov.tr'de "Abonelik İşlemleri" sekmesinden yapacağı işlemi seçerek, ilgili evrakının dijital fotoğrafını internet sitesine yüklemesi gerekiyor. Online başvurunun tamamlanmasının ardından konuyla ilgili işlem başlatan Büyükşehir DESKİ, vatandaştan randevu alarak ıslak imza almak için işyeri veya ikamet adresine gidiyor. Online abonelik işlemleriyle ilgili bilgi almak veya işlemlerinin hangi aşamada olduğunu öğrenmek isteyen tüm vatandaşların ise Büyükşehir DESKİ bünyesinde 7 gün 24 saat hizmet veren "Alo 185" çağrı merkezini arayabilecekleri belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEMİH CAN YILMAZ