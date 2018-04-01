Denizli Bakan Zeybekci, Kılıçdaroğlu'nun Sözlerine Tepki Gösterdi: "Türkiye'de Siyaset Adına...

Bakan Zeybekci, Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki gösterdi: "Türkiye'de siyaset adına utandım"

DENİZLİ'ye gelen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, AK Parti Merkezefendi İlçesi Kadın Kolları kongresine katıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM grubunda yaptığı konuşmaya değinen Bakan Zeybekci, "Vallahi billahi Türkiye'de siyaset adına utandım. Bir siyasetçinin öyle bir şekilde hareket edebilmesi, tek ayaküstü 40 tane yalan söyleyebilmesi yazık, Türkiye siyaseti adına yazık" dedi.

Denizli'le gelen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, AK Parti Merkezefendi Kadın Kolları 2. Olağan Kongresi'ne katıldı. AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin, Sema Ramazanoğlu ve Cahit Özkan'ın da katıldığı kongrede konuşan Zeybekci, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Kılıçdaroğlu'nun, geçen salı günü TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmaya değinen Bakan Zeybekci, "Onlarda yalanda kilometre yok. Yalanda metre yok onlarda. Kılıçdaroğlu'nu meclis grup konuşmasında dinlediniz değil mi? Vallahi billahi Türkiye'de siyaset adına utandım. Bir siyasetçinin öyle bir şekilde hareket edebilmesi, tek ayak üstü 40 tane yalan söyleyebilmesi, bir söylediğini ertesi gün inkar edebilmesi, yazık. Türkiye siyaseti adına yazık. Ama bu bitecek" dedi.

Kongredeki konuşmasında kadınların iş gücüne katılımıyla ilgili de bilgiler veren Zeybekci, "AK Parti ile Türkiye'de kadınların iş gücüne katılım oranları yüzde 17-18'lerden yüzde 34'lere gelerek 2 kat arttı. 2018 yılında da Türkiye tahminlerin çok üzerinde dengeli, güvenli, öngörülebilir, sürdürülebilir büyümesine devam edecektir. İstihdama, ihracata devam edecek, çünkü kadınlarımız geliyor artık iş gücüne. Çalışabilecek ve katılabilecek olan erkek nüfusumuzun elinden gelen bu, şimdi kadınlarımıza geldi sıra. Üniversitelerimizde, öğretim görevlilerimiz de hemen hemen yarı yarıya. Milli Eğitim'de hatta biraz yarıdan fazla kadın öğretmenlerimizin sayısı. Tıp dünyasında yüzde 50'ye yakın kadın doktor sayısı. İş dünyasında, iş gücüne katılımda düşük. Siyasette çok düşük" dedi.