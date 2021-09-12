Denizlerden 2 milyon 850 bin ton atık çıktı

TÜRKİYE'de deniz ve kıyı temizliği yürüten Deniz Temiz Derneği/TURMEPA gönüllüleri, 24 yılda Marmara, Ege, Akdeniz ve Karadeniz'de 2 milyon 850 bin ton atık topladı. Gönüllüler, son yıllarda mikroplastik kirliliği çoğalan Karadeniz'e yönelerek temizlik çalışmalarını artırdı. TURMEPA Samsun Şube Başkanı Tuncer Üçüncüoğlu, "Atıklar, bütün deniz canlıları için büyük bir tehlike oluşturuyor" dedi.

Türkiye'de deniz ve kıyı temizliği faaliyetleri yürüten Deniz Temiz Derneği/TURMEPA gönüllüleri, 1997 yılında İstanbul Boğazı'nda 'deniz süpürgesi' adını verdikleri kampanya ile 24 yılda Marmara, Ege, Akdeniz ve Karadeniz'de 2 milyon 850 bin ton atık topladı. Gönüllüleri son yıllarda mikroplastik kirliliği çoğalan Karadeniz'e yönelerek kıyılardaki temizlik çalışmalarını artırdı. Uluslararası Kıyı Temizleme Günü dolayısıyla dernek öncülüğünde çeşitli sivil toplum örgütü üyeleri ile Samsun'un Atakum sahilinde temizlik yapıldı, çöpler toplandı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de amaçlarının Türkiye'ye örnek olacak bir Samsun oluşturmak olduğunu belirterek, kentin her alanda çevreye duyarlı bir şehir olduğunu söyledi.