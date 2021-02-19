Denizi olmayan Iğdır'da yüzme bilmeyenin kalmaması hedefleniyor

Iğdır'da, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Gençlik ve Spor Bakanlığının sürdürdüğü "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesiyle genç yaşlı binlerce kişi hem spora yöneliyor hem de yüzme öğreniyor.

Iğdır'da, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Gençlik ve Spor Bakanlığının sürdürdüğü "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesiyle genç yaşlı binlerce kişi hem spora yöneliyor hem de yüzme öğreniyor.

Iğdır'da yaşayanlar "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesine büyük ilgi verilen yüzme eğitimlerine adeta akın ediyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'na, kent merkezi, ilçe ve köylerden servislerle taşınan vatandaşlar, bir yandan spor yaparken bir yandan da yüzmeyi öğreniyor.

Yüzme sporuna yönelen sporcu sayısı, yüzme havuzundaki antrenör ve cankurtaranlar eşliğinde verilen eğitimlerle 2 yılda 6 bin 500 kişiye ulaştı.

Haftanın her günü, oluşturulan gruplara verilen eğitimlerin ardından temizlenen havuzlar binlerce çocuk, genç, orta yaşlı ve yaşlı vatandaşın da spor ile tanışmasına aracılık ediyor.

Iğdır Gençlik ve Spor Müdürü Gökhan Yavaşer, AA muhabirine, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Gençlik ve Spor Bakanlığınca başlatılan projede genç yaşlı her kesimden yurt genelinde 1 milyon kişiye ulaşmanın hedeflendiğini, her geçen yıl projenin daha fazla kişiye hitap ettiğini söyledi.

Projenin hedef kitlesi tüm vatandaşlar

Iğdır'da şu ana kadar 6 bin 500 kişiye ulaşıldığını, bu sayının her geçen gün arttığını belirten Yavaşer, "Şu an 17 gruba yüzme eğitimi veriyoruz. Servisler il merkezinin yanı sıra 3 ilçe ve köylerden yüzme öğrenmek isteyenleri buraya getiriyor. 81 ilde yapılan bu projenin en büyük özelliği hedefinin herkese ulaşmak olması. 66 ayına girmiş çocuklarımızdan ihtiyar delikanlılarımıza kadar ulaşan bir projedir." dedi.

Iğdır'ın denizi olmayan bir kent olmasına rağmen projenin çok iyi bir şekilde yürüdüğünü aktaran Yavaşer, "Biz hep olumlu tepkiler alıyoruz, özellikle ilçelerimizden. Yazın bir üzücü vaka yaşadık, Tuzluca ilçemizde 3 gencimiz yüzme bilmediklerinden dolayı boğuldu. Bu yüzden projeye daha da ağırlık verdik. Şu anda en fazla Tuzluca ilçemizden katılım var. Çok olumlu ve her geçen gün artan talep de var." diye konuştu.

Yoğun talep yüzme öğrenenlerin sayısını artırdı

Özellikle gençlerin ve velilerin projeye yoğun talepte bulunduğunu, bu yüzden yüzme öğrenenlerin sayısının her geçen gün arttığını ifade eden Yavaşer, şunları söyledi:

"Vatandaşlarımız çok ilgi gösteriyor, buraya gelip tesislerimizi tanıyor. Bakanlığımızın yaptığı yatırımlar sayesinde Iğdır'da bir havuzumuz daha olacak. Nüfusumuz 200 bini geçti, biz en az bunun 100 binine ulaşacağız. Genç nüfusu 45 bin civarında tahmin ediyoruz, dokunmadığımız, bakanlığımızla irtibatı olmayan hiçbir genç kalmaması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz."

Çocuklar güvenli ve sağlıklı ortamda yüzme öğreniyor

Antrenörlerden Mehmet Ali Yüce ise Iğdır'ın en ücra yerlerine kadar ulaşmayı hedeflediklerini anlatarak, "İlimizin ilçe, köy ve mezraları dahil en ücra köşelerine kadar buraya getirdiğimiz öğrencilerimiz de bulunmakta. Bu öğrencilerimiz belli gün ve saatlerde burada yüzme dersi almaktalar. Biz de burada temel eğitim derslerinden başlayarak eğitimlerini tamamlamalarına yardımcı olmaktayız." dedi.

Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda çocuklara yüzme öğreten cankurtaran Semra Memiz ise belirlenen programa göre tüm ilçe ve köylerdeki çocuklara ulaşıldığının altını çizerek, "Burada güvenli ve sağlıklı bir ortamda çocuklarımıza yüzmeyi öğretiyoruz. Amacımız Iğdır'da tüm çocuklarımızın yüzmeyi öğrenmesi. İlçelerimizi ve köylerimizi de dahil ettik, ilçelerimizdeki servislerimiz çocuklarımızı getiriyor, yüzmeyi öğreniyorlar ve daha sonra geri götürülüyorlar." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız