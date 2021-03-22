Denize düşen vatandaş ile sağlık görevlileri arasında ilginç diyalog

ANTALYA'da denize düşen ismi öğrenilmeyen bir kişi, deniz polisi tarafından kurtarıldı.

ANTALYA'da denize düşen ismi öğrenilmeyen bir kişi, deniz polisi tarafından kurtarıldı. Yat limanına getirilen kişinin, sağlık görevlilerinin müdahale edeceği sırada, "Dur boğacaksın, yapma abla, üşüyorumö demesi dikkat çekti.

Olay, saat 20.30 sıralarında Muratpaşa ilçesinde, falezler üzerinde bulunan Yavuz Özcan Parkı'nda meydana geldi. Denizde bir kişinin 'imdat' çığlığını duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, denizdeki kişinin çırpındığını görerek, deniz polisine haber verdi. Deniz polisi, denizdeki kişiyi bota alarak, Kaleiçi'nde bulunan Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Şube Müdürlüğü'ne götürdü. Deniz polisinin kıyıya çıkarttığı kişiye sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Üşüdüğünü söyleyen kişiyi sağlık ekipleri acil durum battaniyesi ile sardı. Sedyeye alınan ismi öğrenilemeyen kişi, ambulansla Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sağlık ekiplerinin boyunluk takmak istediği kişi, "Dur boğacaksın, dur yapma, boğma abla, nefes alamıyorumö demesi dikkat çekti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem AKALAN