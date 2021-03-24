Denize düşen kızı bekçi kurtardı; o anlar kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Denize düşen kızı bekçi kurtardı; o anlar kamerada

24.03.2021 13:49 | Son Güncelleme: 24.03.2021 14:08
Denize düşen kızı bekçi kurtardı; o anlar kamerada

TRABZON'un Sürmene ilçesinde, iskeleden denize düşen 15 yaşındaki S.Ş. adlı kız çocuğu, suya atlayan bekçi Hasan Kulaç tarafından kurtarıldı.

TRABZON'un Sürmene ilçesinde, iskeleden denize düşen 15 yaşındaki S.Ş. adlı kız çocuğu, suya atlayan bekçi Hasan Kulaç tarafından kurtarıldı. Kurtarma anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, dün ilçenin Çarşı Mahallesi kıyısındaki Sürmene İskelesi'nde meydana geldi. İskeledeki S.Ş., dengesini kaybedip denize düştü. Çevrede devriye görevi yapan bekçilerden Hasan Kulaç, durumu fark edip üzerindeki üniformayı çıkararak suya atladı. Diğer bekçiler ise sağlık ekiplerine bildirdi. Kulaç, suda çırpınan S.Ş.'yi kıyıya çıkardı. Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan S.Ş., hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan S.Ş.'nin, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.Bu arada kurtarma anı, cep telefon kamerası ile görüntülendi. Dev dalgalara aldırış etmeden suya atlayıp, S.Ş.'yi kurtaran bekçi Hasan Kulaç'a, çevredekiler teşekkür etti.

O ANLARI ANLATTI: ONU BIRAKMAYACAĞIMI SÖYLEDİM

Trabzon'un Sürmene ilçesinde, iskeleden denize düşen S.Ş.'yi boğulmak üzereyken, suya atlayarak kurtaran bekçi Hasan Kulaç, o anları Demirören Haber Ajansı'na anlattı. Çok mutlu olduğunu söyleyen Kulaç, "Düşen kız kardeşimizin yüzme bilmediğini, bunun için de korku ve panik içinde olduğunu gördüm. Üzerimi çıkarıp hemen suya atladım. Suda ona sakin olmasını ve onu bırakmayacağımı söyledim. Sırtıma alarak, arkadaşların attığı ip yardımıyla kıyıya yanaştım. Deniz de dalgalı olduğu için kollarım ve bacaklarım biraz yaralandı. Ama kız kardeşimizi sudan sağlam şekilde çıkartmayı başardım. Kız kardeşimiz iyi olduğu için çok mutluyum" dedi.

Denize düşen kızı bekçi kurtardı; o anlar kamerada
Denize düşen kızı bekçi kurtardı; o anlar kamerada
Denize düşen kızı bekçi kurtardı; o anlar kamerada
Denize düşen kızı bekçi kurtardı; o anlar kamerada
Denize düşen kızı bekçi kurtardı; o anlar kamerada
Denize düşen kızı bekçi kurtardı; o anlar kamerada
Denize düşen kızı bekçi kurtardı; o anlar kamerada
Denize düşen kızı bekçi kurtardı; o anlar kamerada
Denize düşen kızı bekçi kurtardı; o anlar kamerada
Denize düşen kızı bekçi kurtardı; o anlar kamerada
Denize düşen kızı bekçi kurtardı; o anlar kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salim SARIKOÇ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Pervin Buldan Vladimir Putin Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Guy Ritchie Hande Erçel Farah Zeynep Abdullah
Spor Erol Bulut Ozan Tufan Gökhan Gönül Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Denize düşen kızı bekçi kurtardı; o anlar kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 14:12:06. #1.15#
title