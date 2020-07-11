Denizden 420 Bin poşet atık toplandı
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Denizden 420 Bin poşet atık toplandı

Denizden 420 Bin poşet atık toplandı Muğla Büyükşehir Belediyesi, 'Mavi Deniz Temiz Kıyılar' projesi ile başlattığı denizden atık toplama hizmetinde bu güne kadar 420 bin 288 poşet katı atık topladı.

11.07.2020 13:30 | Son Güncelleme: 11.07.2020 13:37

Denizden 420 Bin poşet atık toplandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 'Mavi Deniz Temiz Kıyılar' projesi ile başlattığı denizden atık toplama hizmetinde bu güne kadar 420 bin 288 poşet katı atık topladı.

MUĞLA - Türkiye'de Büyükşehirlerde bir ilk olan ve çevre ödülleri ile taçlandırılan Muğla Büyükşehir Belediyesi, 1480 kilometre kıyı şeridi ile Türkiye'nin en uzun kıyı şeridine sahip Muğla'da 6 tekne, 2 atık alım merkezi ile deniz araçlarından atık topluyor.

2014 yılından bu güne kadar 9 bin 456 tekneye hizmet veren Muğla Büyükşehir Belediyesi, sakin kent ünvanlı Akyaka'da 4 bin 180 adet tekneye, Dalaman ve Göcek koylarında ise 5 bin 276 tekneye hizmet verdi. Teknelerden atık yağ, sintine, atık su ve katı atık alan Muğla Büyükşehir Belediyesi, bugüne kadar 6 bin 874 litre atık yağ, 29 bin 995 litre sintine, 5 Milyon 219 bin 893 litre atık su topladı.

Başkan Gürün, "Önümüzdeki sezon 7'inci teknemizi tahsis edeceğiz"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Ula İlçesi Akyaka mahallesi Madenler mevkiinde bulunan Akyaka Atık Alım merkezini ziyaret etti. Atık alım teknesine ile denize açılan Başkan Gürün, açıklarda görev yapan başka bir atık alım teknesini inceledi.

Muhteşem bir coğrafyada yaşadıklarını belirten Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, "Mavi yolculuğa çıkan bu kadar tekne çöp üretiyor. Bu çöpün kıyıya getirilerek alınması değil seyahat halinde gelen talep üzerine bizim araçlarımız giderek onlardan sıvı, katı, yağ ve sintine atıklarını alıyor ve kıyıdaki tesislerimize getirerek bertaraf edilmesini sağlıyor. Şu anda 6 tekne, 2 atık alım merkezimiz var. 2014 yılında başlayan bu hizmetimiz halen daha devam etmekte. Sayımızı arttırıyoruz. Pandemi nedeniyle sektörün sekteye uğraması nedeniyle önümüzdeki sezonda 7'inci teknemizi tahsis edeceğiz" dedi.

Başkan Gürün, "Konuklarımızı mavi deniz temiz kıyılarda ağırlamak için çalışıyoruz"

Muğla'nın mavi yolculuğun cenneti olduğunu belirten Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, "Ayrıca 2014'den bu yana yaptığımız müracaat geçen yıl kabul edildi ve karşı kıyıda Karacasöğüt'de bin 150 metre karelik bir alanın tahsisini yaptık, izinlerini aldık. Şimdi plan çalışması yapılarak önümüzdeki yıl orada da bir kıyı tesisi kuracağız. Bundan sonra da atıkları alan teknelerimiz en yakın noktalardaki tesisi çöpleri bırakabilecek. Yeşil ve mavinin birleştiği kıyılarımız var burada olduğu gibi ama bunu temiz tutmamız lazım bunun içinde bize düşen görev atıkları kendimizin teknelerin ayağına giderek toplamamız gerekiyor bu görevimizi yerine getiriyoruz. Teknelerimizi ve kıyı tesislerimizi arttırarak bu görevimize devam edeceğiz. Mavi kıyılarda bütün misafirlerimizi temiz denizlerde ağırlamaya gezmelerini temin etmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Denizden 420 Bin poşet atık toplandı

Kaynak: İHA

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