'DENİZDE, KIYIDA BALON BALIĞI GÖRMEYE ALIŞMALIYIZ, KORKMAYA GEREK YOK'

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, son dönemde kıyılarda görülen balon balıklarının, kıyıdaki balık atığına veya yem olarak değerlendirdiği küçük balığın peşine gelmiş olabileceğini söyledi.

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, son dönemde kıyılarda görülen balon balıklarının, kıyıdaki balık atığına veya yem olarak değerlendirdiği küçük balığın peşine gelmiş olabileceğini söyledi.

Prof. Dr. Gökoğlu, "Denizde, kıyıda balon balığı görmeye alışmalıyız. Sahilde, denizde gördüğümüzde korkmaya gerek yok" dedi.

Akdeniz'de istilacı türler arasında yer alan balon balığı, kıyılarda, insanların denize girdiği sahillerde sık sık görülmeye başlandı. Son olarak geçen hafta Alanya ve Kemer sahillerinde balon balığı görüldü. Kuvvetli çenesi ile balıkçıların oltalarına zarar veren lagocephalus sceleratus türü büyük büyük balon balıklarının kıyılarda görülmesi tedirginlik yarattı.

'ALIŞMALIYIZ'

AÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, deniz dibinde yaşayan büyük türdeki balon balıklarının kıyıya yaklaşmasının, her zaman görülecek bir durum olmadığını söyledi. Balon balıklarının etinin tüketilmesi halinde zehirleyebileceğine dikkati çeken Prof. Dr. Gökoğlu, şunları söyledi:

"Büyük balon balıkları kıyıya kadar yaklaşmaz. Muhtemelen kıyıda balık temizlendi, atığına geldi veya yem olarak değerlendirdiği küçük balığın peşinden geldi. Bundan sonra bu tür görüntüleri göreceğiz. Denizde, kıyıda balon balığı görmeye alışmalıyız. Biz dalışlar yaptığımızda büyük türdeki balon balıklarını görüyoruz. Deniz dibinde balon balıkları bizlerden, dalgıçlardan kaçıyor. İnsanlardan korkar, kaçar. Sahilde, denizde gördüğümüzde korkmaya gerek yok."

'KORKMAYA GEREK YOK'

Yaz aylarında sahillerde balon balığı tedirginliği yaşamadan insanların rahatlıkla denize girmesi yönünde tavsiyede bulunan Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Vatandaşımız yazın rahatlıkla denize girebilir. Balık kıyıya da gelecek, açıkta da olacak. Balon balığı için yem olabilecek bir durum varsa sahile yaklaşmış olmalı. İnsanlarımız her yerde denize giriyor. Korkmaya gerek yok. Dalışlarımızda deniz dibinde sık sık balon balıklarıyla karşılaşıyoruz. Deniz dibinde ilk hedef biziz, insana yaklaşmıyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı