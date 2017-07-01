Deniz Ticaretinde 199 Milyar Dolar Gelir Elde Eder Hale Geldik"

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, deniz ticaretinde Türkiye'nin 57 milyar dolar gelir elde ederken bugün 199 milyar dolar gelir elde eder hale geldiğini söyledi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İstanbul Teknik Üniversitesi(İTÜ) Denizcilik Fakültesi'nin mezuniyet törenine katıldı. Fakültenin Tuzla'da bulunan binasında gerçekleştirilen mezuniyet törenine Bakan Arslan'ın yanı sıra İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, İTÜ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Rektörü Prof. Dr. Ercan Kahya ile öğrenciler, akademisyenler ve aileler katıldı. Havanın sıcak olması nedeniyle veliler kendi imkanlarıyla serinlemeye çalıştı. Öğrencilerin tören alanında yerini almasıyla başlayan törende ilk olarak şehitler için denize çelenk bırakıldı. İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca ve görevliler tarafından denize çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.



İTÜ Denizcilik Fakültesi Dönem Birincisi Yunus Gürer konuşma yaptı. Dönem birincisi Gürer, "Yıllardır verdiğimiz uğraşların sonuçlarını tek tek toplayarak bugün mezuniyette toplanmış bulunmaktayız. Her bitiş yeni bir başlangıç doğurmaktadır. Mezuniyetimize bunun bir örneğini göstermektedir. Artık vatanımıza ve milletimize olan görevimizi yerine getirmek için dünya denizlerine açılacağız" dedi.



Törende konuşan Bakan Arslan, Türkiye'nin denizcilik alanında geldiği noktaya değinerek, "Ülkemizin beyaz bayrak taşıyan denizci ülke olması adına çok mesai sarf ettik. ve artık beyaz bayrak ülkesiyiz. 180 bin gemi adamımız var. 35 bini aktif zabitan sınıfında meslektaşımız var. 60'ın üzerinde akredite edilmiş eğitim kurumumuz var. Çin'den sonra en çok gemi adamı yetiştiren ikinci ülkeyiz. Gemi adamları haklarının korunmasında uluslararası standartların korunması konusunda çok önemli bir adım attık. Mevzuatı güncelliyoruz. Gemi adamlarının sahip olması gereken belgeleri kolaylaştırıyoruz. Sistemi basitleştiriyoruz" dedi.



Kabotajda taşınan araç sayısında iki katından fazla artış sağlayarak 12.7 milyon araç taşır hale geldik. Ro ro hatlarını 9'dan 19'a çıkardık. Taşınan araç sayısı 220 binden 451 bine çıktı. Deniz ticareti özellikle deniz taşımacılığıyla dış ticaretten biz 57 milyar dolar gelir elde ederken bugün 199 milyar dolar gelir elde eder hale geldik. Limanlarda elleçlenen yük miktarı neredeyse 2.5 kat arttı. 430 milyon ton. Hopa'dan İskenderun'a 170 tane uluslar arası trafiğe açık limanımız var. Elleçlediğimiz konteynır sayısı 2.5 milyondan bugün 8.8 milyon tona ulaştı. Deniz ticareti filomuz yüzde 100'ün üzerinde bir artışla 29 milyon tona yükseldi. Türk sahipli deniz ticaret filosu dünya sıralamasında 13 veya 15. Sıralar arasında zaman zaman yer değiştiriyor. Tersane sayısı 79'a geldi" diye konuştu.



Denizcilik fakültesi öğrencilerinin çok istediği staj gemisinin fakülteye temini konusunda konuşan Bakan Arslan, "Geminin maliyeti ne olursa olsun biz bakanlık olarak gemiyi yapıp işletmek adına fakülteye vermeye hazırız" açıklamasında bulundu.



Yapılan konuşmaların ardından Rektör Karaca, Bakan Arslan'a İTÜ Denizcilik Fakültesi rozeti taktı. Mezun olan denizciler hep bir ağızdan denizci yemini yaptı. Mezun olan öğrencilerin fakültenin bayrak ve flamasını alt dönemdeki arkadaşlarına teslim etmesi ve dereceye girenlere diplomaları verilmesiyle tören sona erdi.



(Mustafa Bakırhan - Mustafa Biçer / İHA9