Deniz Seki yine bikini giyip photoshop yaptı ama bu sefer önlemini çabuk aldı

Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sosyal medya hesabından bikinili fotoğraflar paylaşmaya devam ediyor. Daha önce yaptığı paylaşımlara "photoshoplu" eleştirisi alan Seki, son olarak yeşil bikinili pozunu takipçileriyle paylaştı. Ancak Seki'nin bu pozunda dizinde yer alan bozukluk da gözlerden kaçmadı. Seki, olası kötü yorumları engellemek için ise fotoğrafını yorumlara kapattı.