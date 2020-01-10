'Deniz kumunun inşaatlarda kullanılması tehlikeli'

10.01.2020 08:20 | Son Güncelleme: 10.01.2020 08:20

EDİRNE'nin Keşan ilçesi Mecidiye köyü muhtarı Ali Balaban'ın, Saros Körfezi'nde 1'inci derece sit alanı olan İtalyan Koyu'ndan kumları kaçak olarak alıp, muhtarlık ve tüzel kişiliğe ait otel inşaatında kullandığının ortaya çıkmasının ardından, uzmanlar deniz kumunun inşaatlarda kullanılması halinde yaşanabilecek olumsuzluklara dikkat çekti. İnşaat Mühendisleri Odası Edirne Temsilcisi Nihat Çolak, "Maalesef deniz kumunun inşaatlarda kullanılması çok büyük sıkıntılar ve tehlikeler içerir. Bunun bilinçsizce alınması, inşaat malzemesi olarak kullanılması çok büyük sıkıntılara yol açabilir" dedi.

Keşan'a bağlı Mecidiye köyündeki Saros Körfezi'nde 1'inci derece arkeolojik ve doğal sit alanı olan ve 'İtalyan Koyu' olarak bilinen bölgeden kaçak kum alındığı yönünde İlçe Jandarma Komutanlığı'na ihbar geldi. Bunun üzerine bölgede inceleme yapan jandarma ekipleri, sahil kumunun, kamyonlarla Mecidiye köyü muhtarlığınca alındığını tespit etti. Kumlar nedeniyle çökmelerin meydana geldiği sahil, jandarma tarafından şerit çekilerek, girişe kapatıldı. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan köy muhtarı Ali Balaban, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta avukatı ile birlikte ifade veren muhtar Balaban, kum almanın suç olduğunu bilmediğini öne sürdü. Savcılıkça serbest bırakılan muhtar Ali Balaban hakkında 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet'ten başlatılan soruşturma sürüyor.

'SUÇ OLDUĞUNU BİLMİYORDUM, OTEL İNŞAATI İÇİN KULLANDIK'Mecidiye köyünün muhtarı Ali Balaban, kumun alınmasının suç olduğunu bilmediğini savunarak, "Bilseydim almazdım, aldığımız kumları köy muhtarlığı ve köy tüzel kişiliğine ait olan otel inşaatında kullandık. Eski belediye binasını köyümüze otel olarak kazandırmak için restorasyona başladık. Bu restorasyon sırasında da bizim tadilat için kuma ihtiyacımız oldu. Oradan kum alarak otel inşaatımızın restorasyonu için getirdim. Şu an adli soruşturma devam ediyor. Kamu malı olan kumu, kamu malı olan Mecidiye köyü muhtarlık binasının ve muhtarlığa ait binaların restorasyonu için aldık. Ben kamu görevlisiyim. Kumu kullandığımız yer de kamu malı. Oradan kum alınmasının yasak olduğunu bilmiyordum. Bilseydim almazdım. Bize gelip de aldığınız kumu yerine götürün, diyen de olmadı" açıklamasını yaptı.'BÜYÜK SIKINTILAR VE TEHLİKE İÇERİR'Saros Körfezi'nden kaçak alınan kumun inşaatlarda kullanıldığının ortaya çıkmasının ardından uzmanlar, bu durumun tehlike oluşturduğunu söyledi. İnşaat Mühendisleri Odası Edirne Temsilcisi Nihat Çolak, şunları söyledi: "Burada bizim mesleğimiz açısından önemli olan bunun deniz kumu olması. Maalesef deniz kumunun inşaatlarda kullanılması çok büyük tehlikeler içerir. Bunun bilinçsizce alınması, inşaat malzemesi olarak kullanılması çok büyük sıkıntılara yol açabilir. Deniz kumu, içeriği gereği yaklaşık yüzde 30 deniz suyu, yüzde 30 kadar da tuz ihtiva ettiği için, bu deniz kumunda da hem tuz kalıntıları vardır, hem de midye kabukları, organik malzemeler ve içerisinde bir çok istenmeyen malzemeler barındırır. Yıkanmadan, işlemden geçmeden, elenmeden bir kumun inşaatta yapı malzemesi olarak kullanılması son derece tehlikelidir. Hele hele deniz kumu olunca bu daha da büyük tehlikeler yaratır. Burada tahminimiz, kullanılan kumun bir taşıyıcı beton malzemesinde değil de, harç veya sıva gibi bir harç yapımında kullanıldığını tahmin ediyoruz anladığımız kadarıyla. Fakat bu da son derece tehlikeli bir durum. Bunun zararını kendi yapılarında ileride göreceklerdir. Sıvaların dökülmesiyle, patlamasıyla, çatlamasıyla karşılaşacaklardır."'ANALİZ EDİLMESİ GEREKİR'

Çolak, deniz kumunun yapılarda, elenmeden, işlenmeden, analiz edilmeden kullanılmaması gerektiğini belirterek, "Öncelikle kesinlikle bir analiz edilmesi gerekir, eleme- yıkama işlemine tabi tutulması gerekir. Daha sonra dane çapına, kumun niteliğine göre de bir yapı malzemesi olarak kullanılmasına karar verilebilir. Ama bir çok işlemden geçmesi gerekir. Geçmediği takdirde de yapılarımızda büyük hasarlara, sıkıntılara, yapısal bozulmalarla karşılaşılabilir. Yapılarda harç olarak kullanılacak kumun özellikleri farklıdır. Resmi, tanımlanmış, analiz edilmiş, içerisinde ne olduğunu bildiğimiz kumun kullanılması gerekir. Burada aslında deniz kumunu hiçbir işleme tabi tutmadan bilinçsizce kullanılması muhtemelen yapılarında birtakım çatlak ve bozulmalara sebep olacaktır, fakat burada daha kötüsü doğaya verilen çok büyük bir zarar söz konusudur. Telafisi mümkün olmayan bir zarar verilmiştir. Burada doğaya verilen zarar, kendi yapısına verilen zarardan çok daha büyüktür" diye konuştu.

Kaynak: DHA